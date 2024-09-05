Оккупанты ударили по селу Циркуны вблизи Харькова: пострадали 2 человека. ФОТОРЕПОРТАЖ

5 сентября армия РФ осуществила авиаатаку по пригороду Харькова: пострадали два человека.

Об этом сообщают в Харьковской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

Уточняется, что около 16:45 вооруженные силы РФ нанесли авиаудар по с. Циркуны Харьковского района.

"Авиационный боеприпас дарил в частный жилой сектор. Повреждены по меньшей мере 20 жилых домов, авто. Произошел пожар. Пострадали два человека. 63-летняя женщина получила острую реакцию на стресс. Телесные повреждения получил мужчина 68 лет. Медики оказали помощь пострадавшим", - информируют правоохранители.

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