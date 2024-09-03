Сутки на Харьковщине: Удар КАБом по Харьковскому авиационному институту и ​​обстрелы Купянска: есть погибшие и раненые. ФОТО

2 сентября в 15-34 войска РФ нанесли удар по Киевскому району Харькова, 14 человек получили ранения.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, был нанесен удар по Харьковскому авиационному институту. В результате обстрела КАБами повреждено здание бассейна, здание электрощитовой и здание столовой, главный корпус (выбито 165 окон, 61 кабинетная дверь и 2 входные двери). Поврежден потолок помещений и коридоров.

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Также зафиксирован удар по гаражному кооперативу. Горели гаражи на площади 600 м. кв. Частично повреждены 176 гаражей, разрушены 27 гаражей и повреждены 5 автомобилей.



Еще один удар повредил частный дом.

В 22:12 враг снова ударил по Харькову. Без пострадавших.

Обстрелы Харьковщины за сутки:

14:27: Харьковский район, Дергачевская ТГ, с. Казачья Лопань. В результате обстрелов горели жилые дома и хозяйственные постройки.

15:34: Харьковский район, Дергачевская ТГ, Руськая Лозовая. В результате обстрела (предварительно КАБ) поврежден дом. Пострадал мужчина, он госпитализирован в больницу.

15:45: Харьковский район, Дергачевская ТГ, с. Безруки, вследствие обстрела горела трава на площади 1000 кв м.

16:19: Купянский р-н, г. Купянск, в результате обстрела (предварительно РСЗО), частично разрушен дом, во время проведения аварийно-спасательных работ из-под завалов извлекли тело 78-летней женщины.

17:42: Харьковский р-н, Циркуновская ТГ, с. Черкасские Тишки, открытая территория. В результате обстрела горела трава.

22:41: Харьковский р-н, Дергачевская ТГ, Руськая Лозовая. В результате обстрела горела трава и мусор.

22:50: Харьковский р-н, Ольховская ТГ, с. Бобровка. В результате обстрела горела трава, площадь пожара 2 га.

02:30: 3 сентября Харьковский р-н, Малоданиловская ТГ, с. Черкасская Лозовая. В результате обстрела горела трава.

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Обстановка на Харьковщине

Синегубов напоминает, что на Харьковском направлении произошло четыре боестолкновения. Силы обороны отражали наступление россиян неподалеку Волчанска. Одна вражеская атака до сих пор продолжается.

На Купянском направлении враг проводил наступательные действия возле Синьковки, Петропавловки, Глушковки, Колесниковки, Стельмаховки и Берестового. Пятнадцать боев завершены, четыре - еще продолжаются.