Ночные удары по Харькову: повреждена линия электропередач, попадание в землю, без пострадавших

С вечера 2 сентября российские захватчики наносили удары по Харькову.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"В 22:13 оккупанты ударили КАБом по Киевскому району неподалеку мемориального комплекса. Попадание в землю", - говорится в сообщении.

В результате удара повреждены линия электропередач и контактная сеть троллейбусов, частный дом. Без пострадавших.

"В 22:24 еще один вражеский удар по Салтовскому району. В результате попадания на открытой территории горела трава. Также без пострадавших", - добавил Синегубов.

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Напомним, днем понедельника, 2 сентября, российские захватчики ударили по Харькову, вероятно, авиабомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).