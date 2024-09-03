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Нічні удари по Харкову: пошкоджено лінію електропередач, є влучання в землю, без постраждалих

Харків

З вечора 2 вересня російські загарбники завдавали ударів по Харкову.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.  

"О 22:13 окупанти вдарили КАБом по Київському району неподалік меморіального комплексу. Влучання в землю". - йдеться в повідомленні.

Внаслідок удару пошкоджено лінію електропередач та контактну мережу тролейбусів, приватний будинок. Без постраждалих.

"О 22:24 ще один ворожий удар по Салтівському району. Внаслідок влучання на відкритій території горіла трава. Також без постраждалих", - додав Синєгубов.

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Нагадаємо, вдень понеділка, 2 вересня, російські загарбники вдарили по Харкову, ймовірно, авіабомбами ФАБ-500 з універсальним модулем планерування і корекції (УМПК).

Автор: 

обстріл (28378) Харків (5581)


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