Росія вдарила по Харкову авіабомбами ФАБ-500 з модулем УМПК, - поліція. ФОТОрепортаж
Вдень понеділка, 2 вересня, російські загарбники вдарили по Харкову, ймовірно, авіабомбами ФАБ-500 з універсальним модулем планерування і корекції (УМПК).
Про це розповіли у поліції Харківської області, повідомляє Цензор.НЕТ.
За даними слідчих, Росія завдала ударів по Київському району Харкова близько 15:30.
"У гаражному кооперативі сталася пожежа. Пошкоджено гаражі, автомобілі, адмінбудівлі, спорткомплекс, приміщення підприємства", - йдеться у повідомленні.
За останніми даними, постраждало 14 осіб.
"За попередніми даними фахівців вибухотехнічного управління, ворог завдав ударів по Харкову авіабомбами ФАБ-500 з УМПК", - розповіли поліцейські.
Наразі на місцях обстрілу працює слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки. За фактом порушення ворогом законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.
У поліції Харківської області також показали фото наслідків ворожого обстрілу та роботу слідчих і рятувальників.
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