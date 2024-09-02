Росія вдарила по Харкову авіабомбами ФАБ-500 з модулем УМПК, - поліція. ФОТОрепортаж

Вдень понеділка, 2 вересня, російські загарбники вдарили по Харкову, ймовірно, авіабомбами ФАБ-500 з універсальним модулем планерування і корекції (УМПК).

Про це розповіли у поліції Харківської області, повідомляє Цензор.НЕТ.

За даними слідчих, Росія завдала ударів по Київському району Харкова близько 15:30.

"У гаражному кооперативі сталася пожежа. Пошкоджено гаражі, автомобілі, адмінбудівлі, спорткомплекс, приміщення підприємства", - йдеться у повідомленні.

За останніми даними, постраждало 14 осіб.

"За попередніми даними фахівців вибухотехнічного управління, ворог завдав ударів по Харкову авіабомбами ФАБ-500 з УМПК", - розповіли поліцейські.

Наразі на місцях обстрілу працює слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки. За фактом порушення ворогом законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

У поліції Харківської області також показали фото наслідків ворожого обстрілу та роботу слідчих і рятувальників.

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