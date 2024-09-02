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Новини Фото Війна
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Росія вдарила по Харкову авіабомбами ФАБ-500 з модулем УМПК, - поліція. ФОТОрепортаж

Вдень понеділка, 2 вересня, російські загарбники вдарили по Харкову, ймовірно, авіабомбами ФАБ-500 з універсальним модулем планерування і корекції (УМПК).

Про це розповіли у поліції Харківської області, повідомляє Цензор.НЕТ.

За даними слідчих, Росія завдала ударів по Київському району Харкова близько 15:30.

Росія вдарила по Харкову авіабомбами ФАБ-500 з модулем УМПК, - поліція

Росія вдарила по Харкову авіабомбами ФАБ-500 з модулем УМПК, - поліція

"У гаражному кооперативі сталася пожежа. Пошкоджено гаражі, автомобілі, адмінбудівлі, спорткомплекс, приміщення підприємства", - йдеться у повідомленні.

За останніми даними, постраждало 14 осіб.

Росія вдарила по Харкову авіабомбами ФАБ-500 з модулем УМПК, - поліція

Росія вдарила по Харкову авіабомбами ФАБ-500 з модулем УМПК, - поліція

"За попередніми даними фахівців вибухотехнічного управління, ворог завдав ударів по Харкову авіабомбами ФАБ-500 з УМПК", - розповіли поліцейські.

Наразі на місцях обстрілу працює слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки. За фактом порушення ворогом законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Росія вдарила по Харкову авіабомбами ФАБ-500 з модулем УМПК, - поліція

Росія вдарила по Харкову авіабомбами ФАБ-500 з модулем УМПК, - поліція

Росія вдарила по Харкову авіабомбами ФАБ-500 з модулем УМПК, - поліція

У поліції Харківської області також показали фото наслідків ворожого обстрілу та роботу слідчих і рятувальників. 

Росія вдарила по Харкову авіабомбами ФАБ-500 з модулем УМПК, - поліція

Росія вдарила по Харкову авіабомбами ФАБ-500 з модулем УМПК, - поліція

Дивіться також: У серпні армія РФ обстріляла Харків 11 разів, 147 людей дістали поранення. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

обстріл (28472) Харків (5600) КАБ (357)


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02.09.2024 20:06 Відповісти
Треба знайти вихід а не ловити ті каби на свою голову.
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02.09.2024 20:08 Відповісти
Невже не можна поставити РЕБ, щоб ті каби падали перед Харковом ?

Інші варіанти - неефективні, як на мене...
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02.09.2024 20:38 Відповісти
Нідерланди дозволили Україні використовувати F-16 над Росією.

У нідерландських збройних силах наголосили, що не запроваджували жодних обмежень щодо застосування винищувачів - ЗСУ можуть використовувати F-16 та іншу передану Нідерландами зброю на власний розсуд.

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02.09.2024 20:12 Відповісти
Ф-16 над рашкою і що далі ?
На нього навалиться вся рашиська ППО.

Потрібні, як мінімум далекобійні засоби враження "повітря-повітря" та "повітря-земля" і без будь яких обмежень !

Байден гарно почав але погано закінчить своє президентство!

Закінчить "обамівською серливою ганьбою" ! 👿

Афган-2.... 👿
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02.09.2024 20:46 Відповісти
А пересидент Зеленський, їх асфальтом з гудроном від абрахамія, покриють!!!….
Сратьєх…. Незламно… і потужно, готувався з 2019року…
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02.09.2024 20:43 Відповісти
годі вже за ЗЄльоного !

"Скільки не кажи гів..но, воно з рота нікуди не дінеться"
Ходжа Насредін
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02.09.2024 20:49 Відповісти
 
 