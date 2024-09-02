Россия ударила по Харькову авиабомбами ФАБ-500 с модулем УМПК, - полиция. ФОТОРЕПОРТАЖ
В понедельник, 2 сентября, российские захватчики ударили по Харькову, вероятно, авиабомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).
Об этом рассказали в полиции Харьковской области, сообщает Цензор.НЕТ.
По данным следователей, Россия нанесла удары по Киевскому району Харькова около 15:30.
"В гаражном кооперативе произошел пожар. Повреждены гаражи, автомобили, админздания, спорткомплекс, помещения предприятия", - говорится в сообщении.
По последним данным, пострадало 13 человек.
"По предварительным данным специалистов взрывотехнического управления, враг нанес удары по Харькову авиабомбами ФАБ-500 с УМПК", - рассказали полицейские.
Сейчас на местах обстрела работает следственно-оперативная группа, криминалисты и взрывотехники. По факту нарушения врагом законов и обычаев войны следователи открыли уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.
В полиции Харьковской области также показали фото последствий вражеского обстрела и работу следователей и спасателей.
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У нідерландських збройних силах наголосили, що не запроваджували жодних обмежень щодо застосування винищувачів - ЗСУ можуть використовувати F-16 та іншу передану Нідерландами зброю на власний розсуд.
На нього навалиться вся рашиська ППО.
Потрібні, як мінімум далекобійні засоби враження "повітря-повітря" та "повітря-земля" і без будь яких обмежень !
Байден гарно почав але погано закінчить своє президентство!
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Афган-2.... 👿
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