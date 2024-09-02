Россия ударила по Харькову авиабомбами ФАБ-500 с модулем УМПК, - полиция. ФОТОРЕПОРТАЖ

В понедельник, 2 сентября, российские захватчики ударили по Харькову, вероятно, авиабомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

Об этом рассказали в полиции Харьковской области, сообщает Цензор.НЕТ.

По данным следователей, Россия нанесла удары по Киевскому району Харькова около 15:30.

"В гаражном кооперативе произошел пожар. Повреждены гаражи, автомобили, админздания, спорткомплекс, помещения предприятия", - говорится в сообщении.

По последним данным, пострадало 13 человек.

"По предварительным данным специалистов взрывотехнического управления, враг нанес удары по Харькову авиабомбами ФАБ-500 с УМПК", - рассказали полицейские.

Сейчас на местах обстрела работает следственно-оперативная группа, криминалисты и взрывотехники. По факту нарушения врагом законов и обычаев войны следователи открыли уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

В полиции Харьковской области также показали фото последствий вражеского обстрела и работу следователей и спасателей.

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