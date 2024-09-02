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Новости Фото Война
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Россия ударила по Харькову авиабомбами ФАБ-500 с модулем УМПК, - полиция. ФОТОРЕПОРТАЖ

В понедельник, 2 сентября, российские захватчики ударили по Харькову, вероятно, авиабомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

Об этом рассказали в полиции Харьковской области, сообщает Цензор.НЕТ.

По данным следователей, Россия нанесла удары по Киевскому району Харькова около 15:30.

Росія вдарила по Харкову авіабомбами ФАБ-500 з модулем УМПК, - поліція

Росія вдарила по Харкову авіабомбами ФАБ-500 з модулем УМПК, - поліція

"В гаражном кооперативе произошел пожар. Повреждены гаражи, автомобили, админздания, спорткомплекс, помещения предприятия", - говорится в сообщении.

По последним данным, пострадало 13 человек.

Росія вдарила по Харкову авіабомбами ФАБ-500 з модулем УМПК, - поліція

Росія вдарила по Харкову авіабомбами ФАБ-500 з модулем УМПК, - поліція

"По предварительным данным специалистов взрывотехнического управления, враг нанес удары по Харькову авиабомбами ФАБ-500 с УМПК", - рассказали полицейские.

Сейчас на местах обстрела работает следственно-оперативная группа, криминалисты и взрывотехники. По факту нарушения врагом законов и обычаев войны следователи открыли уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Росія вдарила по Харкову авіабомбами ФАБ-500 з модулем УМПК, - поліція

Росія вдарила по Харкову авіабомбами ФАБ-500 з модулем УМПК, - поліція

Росія вдарила по Харкову авіабомбами ФАБ-500 з модулем УМПК, - поліція

В полиции Харьковской области также показали фото последствий вражеского обстрела и работу следователей и спасателей.

Росія вдарила по Харкову авіабомбами ФАБ-500 з модулем УМПК, - поліція

Росія вдарила по Харкову авіабомбами ФАБ-500 з модулем УМПК, - поліція

Читайте также: В августе армия РФ обстреляла Харьков 11 раз, 147 человек получили ранения. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

обстрел (27151) Харьков (7485) КАБ (356)


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Главное чтобы небыла ескалации
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02.09.2024 20:06 Ответить
Треба знайти вихід а не ловити ті каби на свою голову.
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02.09.2024 20:08 Ответить
Невже не можна поставити РЕБ, щоб ті каби падали перед Харковом ?

Інші варіанти - неефективні, як на мене...
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02.09.2024 20:38 Ответить
Нідерланди дозволили Україні використовувати F-16 над Росією.

У нідерландських збройних силах наголосили, що не запроваджували жодних обмежень щодо застосування винищувачів - ЗСУ можуть використовувати F-16 та іншу передану Нідерландами зброю на власний розсуд.

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02.09.2024 20:12 Ответить
Ф-16 над рашкою і що далі ?
На нього навалиться вся рашиська ППО.

Потрібні, як мінімум далекобійні засоби враження "повітря-повітря" та "повітря-земля" і без будь яких обмежень !

Байден гарно почав але погано закінчить своє президентство!

Закінчить "обамівською серливою ганьбою" ! 👿

Афган-2.... 👿
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02.09.2024 20:46 Ответить
А пересидент Зеленський, їх асфальтом з гудроном від абрахамія, покриють!!!….
Сратьєх…. Незламно… і потужно, готувався з 2019року…
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02.09.2024 20:43 Ответить
годі вже за ЗЄльоного !

"Скільки не кажи гів..но, воно з рота нікуди не дінеться"
Ходжа Насредін
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02.09.2024 20:49 Ответить
 
 