Доба на Харківщині: Удар КАБом по Харківському авіаційному інституту та обстріли Куп’янська: є загибла й поранені. ФОТО

2 вересня о 15-34 війська РФ завдали удару по Київському району Харкова, 14 людей зазнали поранення.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, було завдано удару по Харківському авіаційному інституту. Внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено будівлю басейну, пошкоджено споруду електрощитової та будівлю їдальні, головний корпус (вибито 165 вікон, 61 кабінетних дверей та 2 вхідних дверей). Пошкоджено стелю приміщень та коридорів.

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Також зафіксовано удар по гаражному кооперативу. Горіли гаражі на площі 600 м. кв. Частково пошкоджено 176 гаражів, знищено 27 гаражів та 5 автомобілів.



Ще один удар пошкодив приватний будинок.

О 22-12 ворог знову вдарив по Харкову. Без постраждалих.

Обстріли Харківщини за добу:

14:27 Харківський район, Дергачівська ТГ, с. Козача Лопань. Внаслідок обстрілів горіли житлові будинки та господарчі споруди.

15-34 Харківський район, Дергачівська ТГ, Руська Лозова. Внаслідок обстрілу (попередньо КАБ) пошкоджено будинок. Постраждав чоловік, госпіталізований до лікарні.

15-45 Харківський район, Дергачівська ТГ, с. Безруки, Внаслідок обстрілу горіли трава на площі 1000 кв м.

16-19 Куп'янський р-н, м. Куп'янськ, Внаслідок обстрілу (попередньо РСЗВ), частково зруйновано будинок, під час проведення аварійно рятувальних робіт з-під завалів вилучили тіло 78-річної жінки.

17-42 Харківський р-н, Циркунівська ТГ, с. Черкаські Тишки, відкрита територія. Внаслідок обстрілу горіла трава.

22-41 Харківський р-н, Дергачівська ТГ, Руська Лозова. Внаслідок обстрілу горіла трава та сміття.

22-50 Харківський р-н, Вільхівська ТГ, с. Бобрівка. Внаслідок обстрілу горіла трава, площа пожежі 2 га.

02-30 3 вересня Харківський р-н, Малоданилівська ТГ, с. Черкаська Лозова. Внаслідок обстрілу горіла трава.

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Обстановка на Харківщині

Синєгубов нагадує, що на Харківському напрямку відбулося чотири боєзіткнення. Сили оборони відбивали наступ росіян неподалік Вовчанська. Одна ворожа атака досі продовжується.

На Куп’янському напрямку ворог проводив наступальні дії біля Синьківки, Петропавлівки, Глушківки, Колісниківки, Стельмахівки та Берестового. П’ятнадцять боїв завершено, чотири – ще тривають.