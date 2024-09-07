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Рашисты бьют по Харькову: зафиксированы удары по садовому обществу. В Малой Даниловке пострадала женщина (обновлено)

Обстріл Харкова

Сейчас российские оккупанты наносят удары по Харькову.

Об этом сообщили в телеграмм-каналах мэр Харькова Игорь Терехов и председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

"В городе шумно, находитесь в безопасных местах! Второй взрыв слышно в Харькове", - информирует Терехов.

"Оккупанты наносят удары, Харьков и район, будьте в укрытиях", - добавляет Синегубов.

Смотрите: Оккупанты ударили по селу Циркуны вблизи Харькова: пострадали 2 человека. ФОТОРЕПОРТАЖ

"Службы выехали на проверку мест попаданий. В эту минуту - без пострадавших", - добавил в 16.12 Синегубов.

"Зафиксировали вражеские удары по Харькову. Предварительно – садовое общество в Индустриальном районе. Еще один удар в Малой Даниловке в частный сектор. Данные уточняются", – отметил председатель ОВА в 16.19.

"Удары по Харькову пришлись по Индустриальному району и Салтовскому. На месте одного из прилетов пожар. Информация о пострадавших на эту минуту не поступала. На месте работают все соответствующие службы", - отмечает в свою очередь Терехов в 16.25.

Позже Синегубов сообщил о пострадавшей в Малой Даниловке.

"По обновленным данным, в Малой Даниловке острую реакцию на стресс получила 44-летняя женщина. КАБ попал в частный дом", - написал он.
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Це ті що вибудували "найпотужніші укріплення" і шосе...,
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07.09.2024 16:11 Ответить
А як можна укрити міську забудову від авіабомб та балістичних ракет?
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07.09.2024 18:20 Ответить
це ті , що тобі мізки ще вправили. щоб не писав всяку ху**ю...
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07.09.2024 16:20 Ответить
Какая логика таких ударов?
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07.09.2024 16:38 Ответить
Знищити Україну. А яка ще логіка потрібна?
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07.09.2024 18:19 Ответить
Ніякої. В них просто тих бомб овердохуа.
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07.09.2024 18:19 Ответить
А удари по мордору у відповідь-це ескалація..
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07.09.2024 18:40 Ответить
 
 