Оккупанты ударили по селу Старовировка на Харьковщине: Из-под завалов дома изъяли тело женщины

В результате российского обстрела села Староверовка в Харьковской области погибла женщина, ее тело изъяли из-под завалов.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Около 12:40 в селе Староверовка Купянского района в результате вражеского обстрела из-под завалов разрушенного дома изъяли тело погибшей 81-летней жительницы", - говорится в сообщении.

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Напомним, сегодня около 10:20 оккупанты нанесли авиационный удар по с. Новоосиново Купянского района Харьковской области, в результате чего ранена 18-летняя девушка.