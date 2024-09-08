Два человека погибли и 12 пострадали в результате российских обстрелов Харьковщины, под ударами были 4 района области. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение суток российские войска атаковали Харьков, Купянск, Купянский, Изюмский, Харьковский и Чугуевский районы области.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Харьков

16:04 Индустриальный р-н. Попадание в хозяйственную постройку. В результате обстрела горела трава на площади 200 м.кв.



16:09 Салтовский р-н. Попадание на территорию гражданского предприятия. Возник пожар в помещениях с оборудованием, повреждено 8 автомобилей.

Купянский район



11:08 Куриловская громада, с. Новоосиново. В результате обстрела горели 2 хозяйственные постройки, конструктивные элементы двух разрушенных домов и трава на площади 1,5 га. Получила ранения 18-летняя девушка, от госпитализации отказалась.

11:36 Купянская громада, с. Ковшаровка. Горела хвойная лесная подстилка.

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12:41 Шевченковская громада, с. Староверовка. В результате обстрела горело 7 частных домов, 7 автомобилей и трава на площади 3 Га. Из-под завалов разрушенного дома изъяли тело 81-летней женщины. Пострадали 5 человек (из них - 1 ребенок). От госпитализации отказались. Повреждены еще 10 домов.

Около 12:57 г. Купянск, в результате вражеского обстрела поврежден частный дом и хозяйственные постройки.

15:30 Двуречанская громада, с. Колодезное. В результате обстрела горела трава на площади 1 га.

22:49 Купянская громада, с. Ковшаровка. В результате обстрела горел мусор, повреждены здание лицея и школа. Поврежден автомобиль экстренной помощи. Погибла 73-летняя женщина.

06:00 м. Купянск, в результате вражеского обстрела поврежден дом, без пострадавших.

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Изюмский район

11:55 Боровская громада, с. Высшее Соленое. В результате обстрела горели частные дома. Пострадала женщина, от госпитализации отказалась.

00:37 Боровская громада, с. Боровая. В результате обстрела горел гараж.

Харьковский район

12:24 Дергачевская громада, с. Казачья Лопань. В результате обстрела горел дом на площади 70 м.кв.

16:04 Малоданиловская громада, с. Малая Даниловка. В результате обстрела горел двухэтажный частный дом. Пострадали 2 мужчин и 3 женщины. От госпитализации отказались. Также повреждены 13 домов и 3 автомобиля.

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Чугуевский район

13:00 Волчанская громада, с. Благодатное. В результате обстрела горела трава на площади 5 га.



00:07 Малиновская громада, с. Малиновка. В результате обстрела горела трава.

02:30 Слобожанская громада, с. Скрипаи. В результате обстрела (вероятно БПЛА) горел лес на площади 1,5 га, хвойная лесная подстилка на площади 8 га и трава.



