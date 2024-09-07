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Последствия российских ударов КАБами по Харькову и Малой Даниловке: 5 пострадавших, вспыхнули пожары, повреждено более 10 домов. ФОТОрепортаж

Сегодня днем российские войска нанесли удары управляемыми авиабомбами по городу Харькову и поселку Малая Даниловка Харьковского района.

О последствиях российских обстрелов рассказали в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в поселке Малая Даниловка горел жилой дом на площади 150 м кв. Также разрушен 1 жилой дом, еще более 10 домов повреждены. По предварительным данным, пострадали 5 человек.

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Обстріл Харкова та Малої Данилівки 7 вересня

Последствия обстрелов в Харькове

В Салтовском районе города на территории частного предприятия горело складское здание на площади 50 м кв. и трава на площади 250 м кв. Повреждено 8 легковых автомобилей.

В Индустриальном районе горела трава на площади 200 м кв.

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Обстріл Харкова та Малої Данилівки 7 вересня
Обстріл Харкова та Малої Данилівки 7 вересня
Обстріл Харкова та Малої Данилівки 7 вересня
Обстріл Харкова та Малої Данилівки 7 вересня
Обстріл Харкова та Малої Данилівки 7 вересня

Автор: 

обстрел (27336) Харьков (7515) Харьковщина (5577) КАБ (363)


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ппо у Харкові щось зачахло зовсім..
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08.09.2024 00:10 Ответить
 
 