Последствия российских ударов КАБами по Харькову и Малой Даниловке: 5 пострадавших, вспыхнули пожары, повреждено более 10 домов. ФОТОрепортаж
Сегодня днем российские войска нанесли удары управляемыми авиабомбами по городу Харькову и поселку Малая Даниловка Харьковского района.
О последствиях российских обстрелов рассказали в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в поселке Малая Даниловка горел жилой дом на площади 150 м кв. Также разрушен 1 жилой дом, еще более 10 домов повреждены. По предварительным данным, пострадали 5 человек.
Последствия обстрелов в Харькове
В Салтовском районе города на территории частного предприятия горело складское здание на площади 50 м кв. и трава на площади 250 м кв. Повреждено 8 легковых автомобилей.
В Индустриальном районе горела трава на площади 200 м кв.
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Олег Макартур #591230
показать весь комментарий08.09.2024 00:10 Ответить Мне нравится 0
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