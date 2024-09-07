Наслідки російських ударів КАБами по Харкову та Малій Данилівці: 5 постраждалих, спалахнули пожежі, пошкоджено понад 10 будинків. ФОТОрепортаж
Сьогодні вдень російські війська завдали ударів керованими авіабомбами по місту Харкову та селищу Мала Данилівка Харківського району.
Про наслідки російських обстрілів розповіли в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, у селищі Мала Данилівка горів житловий будинок на площі 150 м кв. Також зруйновано 1 житловий будинок, ще понад 10 осель пошкоджено. За попередніми даними, постраждало 5 осіб.
Наслідки обстрілів у Харкові
У Салтівському районі міста на території приватного підприємства горіла складська будівля на площі 50 м кв. і трава на площі 250 м кв. Пошкоджено 8 легкових автомобілів.
В Індустріальному районі горіла трава на площі 200 м кв.
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Олег Макартур #591230
показати весь коментар08.09.2024 00:10 Відповісти Мені подобається 0
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