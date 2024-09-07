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Наслідки російських ударів КАБами по Харкову та Малій Данилівці: 5 постраждалих, спалахнули пожежі, пошкоджено понад 10 будинків. ФОТОрепортаж

Сьогодні вдень російські війська завдали ударів керованими авіабомбами по місту Харкову та селищу Мала Данилівка Харківського району.

Про наслідки російських обстрілів розповіли в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, у селищі Мала Данилівка горів житловий будинок на площі 150 м кв. Також зруйновано 1 житловий будинок, ще понад 10 осель пошкоджено. За попередніми даними, постраждало 5 осіб.

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Обстріл Харкова та Малої Данилівки 7 вересня

Наслідки обстрілів у Харкові

У Салтівському районі міста на території приватного підприємства горіла складська будівля на площі 50 м кв. і трава на площі 250 м кв. Пошкоджено 8 легкових автомобілів.

В Індустріальному районі горіла трава на площі 200 м кв.

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Обстріл Харкова та Малої Данилівки 7 вересня
Обстріл Харкова та Малої Данилівки 7 вересня
Обстріл Харкова та Малої Данилівки 7 вересня
Обстріл Харкова та Малої Данилівки 7 вересня
Обстріл Харкова та Малої Данилівки 7 вересня

Автор: 

обстріл (28657) Харків (5631) Харківщина (6054) КАБ (365)


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ппо у Харкові щось зачахло зовсім..
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08.09.2024 00:10 Відповісти
 
 