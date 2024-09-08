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Россияне ударили по гостинице в Николаевке на Донетчине, под завалами люди, - ГВА

Вибух

В результате российского удара в городе Николаевка Донецкой области разрушена гостиница, под завалами находятся два человека.

Об этом по телефону сообщил Суспільне Донбас заместитель начальника Николаевской ГВА Владимир Проскунин, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на этот час продолжаются поисковые работы, идет разбор завалов гостиницы "Заря", которая была разрушена в результате обстрела в 21.50. Под завалами находятся два человека", - рассказал он.

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По предварительным данным, оккупанты ударили по городу тремя авиабомбами.
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