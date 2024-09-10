Сутки на Харьковщине: враг ударил по гражданской инфраструктуре 9 КАБами, запустил 2 FPV-дроны. 2 человека ранены. ФОТО
За минувшие сутки российские войска атаковали Чугуевский, Купянский, Харьковский, Богодуховский и Изюмский районы Харьковской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.
В течение суток рашисты несколько раз атаковали Купянский район. Трижды под вражеским огнем находился Купянск.
Вечером в результате обстрела города горела трава, камыш и остатки бытовых материалов на площади 1 га, а из-за удара КАБом горели 3 магазина. Утром в результате удара вражеского дрона по автомобилю пострадали двое мужчин - 71 года и 49 лет.
В селе Новоосиново в результате обстрела горела хозяйственная постройка. В результате обстрела села Осиновое горела трава на площади 1га.
В Харьковском районе в селе Большие Проходы в результате обстрела FPV-дроном поврежден экскаватор - пострадал 52-летний мужчина. На открытой территории пгт Пересечное горела трава на площади 800м кв.
В Золочевской громаде в селе Перовское из-за минометного обстрела повреждены частный дом и хозяйственные постройки.
В результате обстрела FPv-дроном села Захаровка Чугуевского района поврежден дом. Пострадал 57-летний мужчина. Также в районе после российских обстрелов горела трава и камыш на площади 2,5 га.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль