Наслідки авіаудару по Харкову та передмістю, без постраждалих. ФОТОрепортаж
9 вересня орієнтовно о 3:00 збройні сили РФ завдали авіаударів по Харкову та передмістю.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у прокуратурі Харківської області.
У Київському районі міста пошкоджено приватні домоволодіння, господарчі приміщення, гараж, авто. Сталась пожежа.
На території селища Мала Данилівка Харківського району пошкоджено житлові будинки.
"На щастя, без постраждалих. З вилучених уламків правоохоронцями попередньо встановлено, що ворог застосував ФАБ-250 з УМПК", - зазначили у прокуратурі.
Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовослужбовцями.
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