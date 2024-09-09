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Наслідки авіаудару по Харкову та передмістю, без постраждалих. ФОТОрепортаж

9 вересня орієнтовно о 3:00 збройні сили РФ завдали авіаударів по Харкову та передмістю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у прокуратурі Харківської області.

У Київському районі міста пошкоджено приватні домоволодіння, господарчі приміщення, гараж, авто. Сталась пожежа.

На території селища Мала Данилівка Харківського району пошкоджено житлові будинки.

"На щастя, без постраждалих. З вилучених уламків правоохоронцями попередньо встановлено, що ворог застосував ФАБ-250 з УМПК", - зазначили у прокуратурі.

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Авіаудар по Харкову та передмістю 9 вересня
Авіаудар по Харкову та передмістю 9 вересня
Авіаудар по Харкову та передмістю 9 вересня
Авіаудар по Харкову та передмістю 9 вересня
Авіаудар по Харкову та передмістю 9 вересня



Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовослужбовцями.

Автор: 

обстріл (28687) Харків (5634)


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