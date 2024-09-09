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обстріл (27110) Харків (5430)

Вночі рашисти атакували Харків КАБами, поцілили у приватний сектор

Харків

У ніч проти 9 вересня російські загарбники завдали ударів КАБами по Харкову.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Внаслідок влучання КАБу по Київському району Харкова пошкоджено приватні житлові будинки. Сталося загоряння гаража та рослинності навколо місця влучання. За попередньою інформацією, жертв немає", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що профільні служби продовжують обстеження місця події.

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