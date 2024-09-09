Ночью рашисты атаковали Харьков КАБами, попали в частный сектор.

В ночь на 9 сентября российские захватчики нанесли удары КАБами по Харькову.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

"В результате попадания КАБа по Киевскому району Харькова повреждены частные жилые дома. Произошло возгорание гаража и растительности вокруг места попадания. По предварительной информации, жертв нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что профильные службы продолжают обследование места происшествия.

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