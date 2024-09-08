2 человека ранены вследствие российских обстрелов Сумщины. В области раздалось 243 взрыва

8 сентября россияне совершили 91 обстрел приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 243 взрыва.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Сумской ОВА.

Обстрелам подверглись, в частности:

Хотинская громада: враг совершил удар КАБ (1 взрыв), также бил из миномета (2 взрыва).

Юнаковская громада: удар КАБ (2 взрыва), удар дроном-камикадзе (1 взрыв).

Миропольская громада: удар FPV-дроном (2 взрыва).

Белопольская громада: враг совершил сброс с БПЛА взрывных устройств (2 взрыва).

Сумская громада: россияне вели обстрел из РСЗО (2 взрыва), в результате чего получили ранения двое гражданских людей .

. Краснопольская громада: враг вел минометный обстрел (8 взрывов), артиллерийский (10 взрывов), обстрел из танка (12 взрывов), совершил атаку FPV-дроном (4 взрыва), совершил сбросы с БПЛА взрывных устройств (12 взрывов),

Эсманская громада: осуществлен сброс с БПЛА взрывных устройств (1 взрыв) и обстрел из артиллерии (2 взрыва).

Шалыгинская громада: удар FPV-дроном (5 взрывов), дроном-камикадзе (1 взрыв), обстрел из РСЗО (77 взрывов).

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Великописаревская громада: удар FPV-дроном (6 взрывов), артиллерийский обстрел (4 взрыва), минометный обстрел (4 взрыва), удары дроном-камикадзе (7 взрывов), сброс с БПЛА взрывных устройств (15 взрывов).

Середино-Будская громада: удар дроном-камикадзе типа FPV (10 взрывов) и удары FPV-дроном (и взрыв), также враг бил из артиллерии (4 взрыва).

Березовская громада: удар КАБ (3 взрыва).

Ямпольская громада: россияне осуществили пуск КАБ (1 взрыв).

Новослободская громада: враг осуществил пуск КАБ (1 взрыв), удар дроном FPV (1 взрыв), дроном-камикадзе (1 взрыв).

Путивльская громада: минометный обстрел (2 взрыва).

Свесская громада: удары КАБ (4 взрыва), минометный обстрел (5 взрывов).

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