Оккупанты ударили по гражданской инфраструктуре Сумщины. Двое раненых, в том числе 14-летний подросток (обновлено)
Днем 8 сентября 2024 года враг нанес авиационный удар по населенным пунктам Сумского района.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОГА.
"Предварительно, есть раненые. На месте работают все необходимые службы. Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Последствия вражеской атаки уточняются", - говорится в сообщении.
Обновленная информация
Впоследствии в прокуратуре Сумской области сообщили, что в результате атаки оккупантов ранены 35-летний гражданский мужчина и 14-летний подросток.
По данным следователей, в воскресенье, 8 сентября, около 12:50, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, враг обстрелял гражданскую инфраструктуру Сумской городской территориальной громады.
В результате обстрела поврежден магазин.
Проводится досудебное расследование по факту нарушения врагом законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Также смотрите: Последствия вражеских обстрелов Донетчины: под ударами 3 района, 5 человек погибли, есть раненые. ФОТОРЕПОРТАЖ
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что войска РФ нанесли авиационный удар по Сумам: 2 человека погибли, 4 - ранены.
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Президенти УНР в екзилі
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%B2%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Лівицький Андрій Миколайович - 1948-1954;https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Витвицький Степан Порфирович - 1954-1965;https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Довгаль Спиридон Микитович - 1966-1967 в.о.;https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%B2%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Лівицький Микола Андрійович - 1967-1989;https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B2%27%D1%8E%D0%BA_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Плав'юк Микола Васильович - 1989-1992.
Голови Ради Народних Міністрів УНР https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Пилип Каленикович - 1921-1922;https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%B2%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Лівицький Андрій Миколайович - 1922-1926,https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%92%27%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Прокопович В'ячеслав Костянтинович - 1926-1939https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D0%BD_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Шульгин Олександр Якович - 1939-1940;https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%92%27%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Прокопович В'ячеслав Костянтинович - 1940-1942;https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%B2_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Яковлів Андрій Іванович - 1944-1945;https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Паньківський Костянтин Констянтинович - 1945-1948;https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BF%D0%B0_%D0%86%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Мазепа Ісаак Прохорович - 1948-1952;https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Баран Степан Іванович - 1952-1953;https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Довгаль Спиридон Микитович - 1954;https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Созонтів Симон Васильович - 1954-1957;https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%B2%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Лівицький Микола Андрійович - 1957-1966;https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Довгаль Спиридон Микитович - 1966-1967;https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D2%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Фіґоль Атанас Іванович - 1967-1969;https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Довгаль Спиридон Микитович - 1969-1972;https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Федорончук Василь Лукинович - 1972-1974;https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B9 Леонтій Теофіл - 1974-1976;https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BD-%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD Кедрин-Рудницький Іван - 1976-1978;https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B9 Леонтій Теофіл - 1978-1980;https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2-%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Рудницький Ярослав - 1980-1989;https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Самійленко Іван Матвійович - 1989-1992.
Голови УНРадиhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(1948%E2%80%941992) https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B9 Багряний Іван Павлович - 1948-1952 (голова);https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B9 Багряний Іван Павлович - 1952-1954 (в.о.);https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF Бойдуник Осип - 1954-1955 (в.о.);https://uk.wikipedia.org/wiki/%D2%90%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Ґловінський Євген Олексійович - 1955-1957 (в.о.);https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B9 Багряний Іван Павлович - 1957-1961 (голова);https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF Бойдуник Осип - 1961-1965 (голова);https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Довгаль Спиридон Микитович - 1966-1967 (в.о.);https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Маковецький Яків - 1967-1971;https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9 Белей Петро - 1971-1972 (в.о.)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D1%8F%D0%B4_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B8_%D0%B2_%D0%B5%D0%BA%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D1%96#cite_note-3 [3] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D1%8F%D0%B4_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B8_%D0%B2_%D0%B5%D0%BA%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D1%96#cite_note-4 [4] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D1%8F%D0%B4_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B8_%D0%B2_%D0%B5%D0%BA%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D1%96#cite_note-5 [5] ;https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Довгаль Спиридон Микитович - 1972-1975 (голова);
ТАк що українці зберігають Україну всюди. Тільки мислення дурних кацапів не дозволяє вам зрозуміти, що українці живуть не тільки в Україні , а й в усьому світі. Нормальні люди, не довбні, раділи б тому, що українці поширюють мову, культуру, науку і знання про Україну за кордоном. А ви кончені, скоро лопнете від тих заздрощів.