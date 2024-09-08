Окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі Сумщини. Двоє поранених, серед них 14-річний підліток (оновлено)
Вдень 8 вересня 2024 року ворог завдав авіаційного удару по населених пунктах Сумського району.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.
"Попередньо, є поранені. На місці працюють всі необхідні служби. Постраждалим надається медична допомога. Наслідки ворожої атаки уточнюються", - йдеться у повідомленні.
Оновлена інформація
Згодом у прокуратурі Сумської області повідомили, що внаслідок атаки окупантів поранено 35-річного цивільного чоловіка та 14-річного підлітка.
За даними слідчих, у неділю, 8 вересня, близько 12:50 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог обстріляв цивільну інфраструктуру Сумської міської територіальної громади.
Внаслідок обстрілу пошкоджено магазин.
Проводиться досудове розслідування за фактом порушення ворогом законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що війська РФ завдали авіаційного удару по Сумах: 2 людини загинули, 4 - поранені.
Будь ласка, зачекайте...
Президенти УНР в екзилі
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%B2%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Лівицький Андрій Миколайович - 1948-1954;https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Витвицький Степан Порфирович - 1954-1965;https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Довгаль Спиридон Микитович - 1966-1967 в.о.;https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%B2%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Лівицький Микола Андрійович - 1967-1989;https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B2%27%D1%8E%D0%BA_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Плав'юк Микола Васильович - 1989-1992.
Голови Ради Народних Міністрів УНР https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Пилип Каленикович - 1921-1922;https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%B2%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Лівицький Андрій Миколайович - 1922-1926,https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%92%27%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Прокопович В'ячеслав Костянтинович - 1926-1939https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D0%BD_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Шульгин Олександр Якович - 1939-1940;https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%92%27%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Прокопович В'ячеслав Костянтинович - 1940-1942;https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%B2_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Яковлів Андрій Іванович - 1944-1945;https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Паньківський Костянтин Констянтинович - 1945-1948;https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BF%D0%B0_%D0%86%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Мазепа Ісаак Прохорович - 1948-1952;https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Баран Степан Іванович - 1952-1953;https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Довгаль Спиридон Микитович - 1954;https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Созонтів Симон Васильович - 1954-1957;https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%B2%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Лівицький Микола Андрійович - 1957-1966;https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Довгаль Спиридон Микитович - 1966-1967;https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D2%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Фіґоль Атанас Іванович - 1967-1969;https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Довгаль Спиридон Микитович - 1969-1972;https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Федорончук Василь Лукинович - 1972-1974;https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B9 Леонтій Теофіл - 1974-1976;https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BD-%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD Кедрин-Рудницький Іван - 1976-1978;https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B9 Леонтій Теофіл - 1978-1980;https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2-%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Рудницький Ярослав - 1980-1989;https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Самійленко Іван Матвійович - 1989-1992.
Голови УНРадиhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(1948%E2%80%941992) https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B9 Багряний Іван Павлович - 1948-1952 (голова);https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B9 Багряний Іван Павлович - 1952-1954 (в.о.);https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF Бойдуник Осип - 1954-1955 (в.о.);https://uk.wikipedia.org/wiki/%D2%90%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Ґловінський Євген Олексійович - 1955-1957 (в.о.);https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B9 Багряний Іван Павлович - 1957-1961 (голова);https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF Бойдуник Осип - 1961-1965 (голова);https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Довгаль Спиридон Микитович - 1966-1967 (в.о.);https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Маковецький Яків - 1967-1971;https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9 Белей Петро - 1971-1972 (в.о.)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D1%8F%D0%B4_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B8_%D0%B2_%D0%B5%D0%BA%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D1%96#cite_note-3 [3] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D1%8F%D0%B4_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B8_%D0%B2_%D0%B5%D0%BA%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D1%96#cite_note-4 [4] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D1%8F%D0%B4_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B8_%D0%B2_%D0%B5%D0%BA%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D1%96#cite_note-5 [5] ;https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Довгаль Спиридон Микитович - 1972-1975 (голова);
ТАк що українці зберігають Україну всюди. Тільки мислення дурних кацапів не дозволяє вам зрозуміти, що українці живуть не тільки в Україні , а й в усьому світі. Нормальні люди, не довбні, раділи б тому, що українці поширюють мову, культуру, науку і знання про Україну за кордоном. А ви кончені, скоро лопнете від тих заздрощів.