Наслідки ворожого авіаудару по Сумах: окупанти поцілили по дачному масиву. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Вночі 8 вересня 2024 року ворожа авіація завдала авіаударів по одному з дачних масивів міста Суми.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Як зазначається, вогнеборці оперативно ліквідували загоряння, яке виникло в одному з будинків внаслідок атаки. Поряд з епіцентром горіння було виявлено тіла двох загиблих.
Фахівці ДСНС обстежили території за двома адресами, що постраждали від ударів. Вибуховою хвилею пошкоджено загалом 20 дачних будинків.
За попередньою інформацією, внаслідок авіаударів двоє цивільних загинули, четверо отримали поранення, серед них двоє дітей.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що війська РФ завдали авіаційного удару по Сумах: 2 людини загинули, 4 - поранені. Також повідомлялося, що 3 вересня 2024 року близько 21:35 РФ скинула на один із корпусів вищого навчального закладу м. Суми керовану авіаційну бомбу
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