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Наслідки ворожого авіаудару по Сумах: окупанти поцілили по дачному масиву. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вночі 8 вересня 2024 року ворожа авіація завдала авіаударів по одному з дачних масивів міста Суми.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, вогнеборці оперативно ліквідували загоряння, яке виникло в одному з будинків внаслідок атаки. Поряд з епіцентром горіння було виявлено тіла двох загиблих.

Фахівці ДСНС обстежили території за двома адресами, що постраждали від ударів. Вибуховою хвилею пошкоджено загалом 20 дачних будинків.

Також читайте: У Сумах рятувальники ліквідовують наслідки російського ракетного удару: кількість постраждалих зросла до 18 осіб. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Удар РФ по Сумах
Удар РФ по Сумах
Удар РФ по Сумах

За попередньою інформацією, внаслідок авіаударів двоє цивільних загинули, четверо отримали поранення, серед них двоє дітей.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що війська РФ завдали авіаційного удару по Сумах: 2 людини загинули, 4 - поранені. Також повідомлялося, що 3 вересня 2024 року близько 21:35 РФ скинула на один із корпусів вищого навчального закладу м. Суми керовану авіаційну бомбу

Автор: 

обстріл (28672) Суми (890) ДСНС (5122)


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Не впізная я свої Суми, хто знає який це район, таких масивів багато. А ось яку стратегіну ціль вони там шукали - загадка, мабуть для них самих
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08.09.2024 11:13 Відповісти
Їм пофігу куди саме - вони знають , що зараз в Сумах багато військових
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08.09.2024 11:28 Відповісти
 
 