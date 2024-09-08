Наслідки ворожого авіаудару по Сумах: окупанти поцілили по дачному масиву. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вночі 8 вересня 2024 року ворожа авіація завдала авіаударів по одному з дачних масивів міста Суми.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, вогнеборці оперативно ліквідували загоряння, яке виникло в одному з будинків внаслідок атаки. Поряд з епіцентром горіння було виявлено тіла двох загиблих.

Фахівці ДСНС обстежили території за двома адресами, що постраждали від ударів. Вибуховою хвилею пошкоджено загалом 20 дачних будинків.

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За попередньою інформацією, внаслідок авіаударів двоє цивільних загинули, четверо отримали поранення, серед них двоє дітей.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що війська РФ завдали авіаційного удару по Сумах: 2 людини загинули, 4 - поранені. Також повідомлялося, що 3 вересня 2024 року близько 21:35 РФ скинула на один із корпусів вищого навчального закладу м. Суми керовану авіаційну бомбу