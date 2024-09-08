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Последствия вражеского авиаудара по Сумам: оккупанты попали по дачному массиву. ФОТОРЕПОРТАЖ

Ночью 8 сентября 2024 года вражеская авиация нанесла авиаудары по одному из дачных массивов города Сумы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, пожарные оперативно ликвидировали возгорание, которое возникло в одном из домов в результате атаки. Рядом с эпицентром горения были обнаружены тела двух погибших.

Специалисты ГСЧС обследовали территории по двум адресам, пострадавшим от ударов. Взрывной волной повреждено всего 20 дачных домов.

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Удар РФ по Сумах
Удар РФ по Сумах
Удар РФ по Сумах

По предварительной информации, в результате авиаударов двое гражданских погибли, четверо получили ранения, среди них двое детей.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что войска РФ нанесли авиационный удар по Сумах: 2 человека погибли, 4 - ранены. Также сообщалось, что 3 сентября 2024 года около 21:35 РФ сбросила на один из корпусов высшего учебного заведения г. Сумы управляемую авиационную бомбу.

Автор: 

обстрел (27351) Сумы (1152) ГСЧС (4983)


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Не впізная я свої Суми, хто знає який це район, таких масивів багато. А ось яку стратегіну ціль вони там шукали - загадка, мабуть для них самих
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08.09.2024 11:13 Ответить
Їм пофігу куди саме - вони знають , що зараз в Сумах багато військових
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08.09.2024 11:28 Ответить
 
 