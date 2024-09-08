Последствия вражеских обстрелов Донетчины: под ударами 3 района, 5 человек погибли, есть раненые. ФОТОРЕПОРТАЖ

Войска РФ продолжают наносить удары по территории Донецкой области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Покровский район

В Курахово повреждены многоэтажки, частные дома, промзона; в Горняке ранены 4 человека, повреждены дома на 4 улицах. В Мирнограде повреждены 5 многоэтажек и 2 админздания. В Покровске повреждено предприятие и админздание. В Гродовской ТГ разрушены 4 дома.

Краматорский район

По данным ОВА, в Лимане поврежден дом, еще один - в Редкодубе. В Катериновке Ильиновской ТГ ранены 2 человека, повреждены 2 объекта; еще 1 человек ранен в Новой Полтавке. В Константиновке 3 человека погибли и 4 ранены, повреждены многоэтажка, админздание, магазин, аптека, 6 автомобилей и 3 линии электропередач.

Также читайте: Россияне ударили по гостинице в Николаевке на Донетчине, под завалами люди, - ГВА

Бахмутский район

В Торецкой ТГ погибли 2 человека, повреждены 4 дома. В Северске поврежден дом. В Часовоярской ТГ повреждены 8 частных домов и многоэтажка.







