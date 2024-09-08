Наслідки ворожих обстрілів Донеччини: під ударами 3 райони, 5 людей загинули, є поранені. ФОТОрепортаж

Війська РФ продовжують завдавати ударів по території Донеччини.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Покровський район

У Кураховому пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки, промзону; у Гірнику поранено 4 людини, пошкоджено будинки на 4 вулицях. У Мирнограді пошкоджено 5 багатоповерхівок і 2 адмінбудівлі. У Покровську пошкоджено підприємство і адмінбудівлю. У Гродівській ТГ зруйновано 4 будинки.

Краматорський район

За даними ОВА, у Лимані пошкоджено будинок, ще один - у Рідкодубі. У Катеринівці Іллінівської ТГ поранено 2 людини, пошкоджено 2 об'єкти; ще 1 людина поранена у Новій Полтавці. У Костянтинівці 3 людини загинули і 4 поранені, пошкоджено багатоповерхівку, адмінбудівлю, крамницю, аптеку, 6 автівок і 3 лінії електропередач.

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Бахмутський район

У Торецькій ТГ загинули 2 людини, пошкоджено 4 будинки. У Сіверську пошкоджено будинок. У Часовоярській ТГ пошкоджені 8 приватних будинків і багатоповерхівка.







