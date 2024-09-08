Удар РФ по гостинице в Николаевке Донецкой области: погибшие были волонтерами, которые приехали стерилизовать бездомных животных, - прокуратура. ФОТО
Погибшие в Николаевке Донецкой области от авиаудара российской армии мужчины были волонтерами, которые приехали в город для проведения стерилизации бездомных животных.
Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре, информирует Цензор.НЕТ.
По данным следователей, 7 сентября около 22:00 российские оккупационные войска ударили по городу Николаевка Краматорского района, предварительно, авиабомбами "ФАБ-250" с УМПК. В результате попадания средства поражения по местному отелю произошло разрушение здания, где в то время находились гражданские.
Во время аварийно-спасательных работ спасатели изъяли из-под завалов тела двух мужчин 33 и 42 лет. Они приехали в населенный пункт для проведения стерилизации бездомных животных.
Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения врагом законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что россияне ударили по гостинице в Николаевке на Донетчине. Впоследствии сообщалось, что из-под завалов достали тела двух погибших.
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дебільнішого пояснення видумати неможливо
знаю таких особисто....
сподіваюсь, що хоч не мої знайомі
люди випускають всіх домашніх тварин: корів, свиней, коз, гусей .....а самі виїжджають з самим необхідним
Бувають навіть такі, "дебільні" з точки зору дебілів, люди
моя собака нюхнула щось на вулиці і за три часа померла в муках. Я була не в Києві і допомогти не могла. У ці дні загинуло багато домашніх собак ( овчарки, доги, лабрадори)
Киевським ветлікарням був бан наказ при розтині не писати про яд. Журналисти робили на цю тему репортажі
телеграм не закрили .
Ладно їхати до зони бойових дій, щоб спасти когось, навіть собаку, але їхати до зони бойових дій, щоб ту собаку стерелізувати - це вже за межею здорового глузду.