Удар РФ по гостинице в Николаевке Донецкой области: погибшие были волонтерами, которые приехали стерилизовать бездомных животных, - прокуратура. ФОТО

Погибшие в Николаевке Донецкой области от авиаудара российской армии мужчины были волонтерами, которые приехали в город для проведения стерилизации бездомных животных.

Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре, информирует Цензор.НЕТ.

По данным следователей, 7 сентября около 22:00 российские оккупационные войска ударили по городу Николаевка Краматорского района, предварительно, авиабомбами "ФАБ-250" с УМПК. В результате попадания средства поражения по местному отелю произошло разрушение здания, где в то время находились гражданские.

Во время аварийно-спасательных работ спасатели изъяли из-под завалов тела двух мужчин 33 и 42 лет. Они приехали в населенный пункт для проведения стерилизации бездомных животных.

Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения врагом законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что россияне ударили по гостинице в Николаевке на Донетчине. Впоследствии сообщалось, что из-под завалов достали тела двух погибших.

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