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Новости Фото Война
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Удар РФ по гостинице в Николаевке Донецкой области: погибшие были волонтерами, которые приехали стерилизовать бездомных животных, - прокуратура. ФОТО

Погибшие в Николаевке Донецкой области от авиаудара российской армии мужчины были волонтерами, которые приехали в город для проведения стерилизации бездомных животных.

Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре, информирует Цензор.НЕТ.

По данным следователей, 7 сентября около 22:00 российские оккупационные войска ударили по городу Николаевка Краматорского района, предварительно, авиабомбами "ФАБ-250" с УМПК. В результате попадания средства поражения по местному отелю произошло разрушение здания, где в то время находились гражданские.

Удар РФ по готелю у Миколаївці на Донеччині: загиблі були волонтерами, які приїхали стерилізувати безпритульних тварин,- прокуратура

Во время аварийно-спасательных работ спасатели изъяли из-под завалов тела двух мужчин 33 и 42 лет. Они приехали в населенный пункт для проведения стерилизации бездомных животных.

Удар РФ по готелю у Миколаївці на Донеччині: загиблі були волонтерами, які приїхали стерилізувати безпритульних тварин,- прокуратура

Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения врагом законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что россияне ударили по гостинице в Николаевке на Донетчине. Впоследствии сообщалось, что из-под завалов достали тела двух погибших.

Смотрите также: Последствия удара РФ по гостинице в Николаевке на Донетчине: 2 человека погибли. ВИДЕО+ФОТО

Автор: 

обстрел (27351) Донецкая область (9756)


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Топ комментарии
+10
Певно, що місцеві мразота навела
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08.09.2024 16:47
+9
Скільки життів забрала ця мраzотна хтонь, ніколи не розплатяться нелюди
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08.09.2024 17:04
+8
Пам*ятаю,як у далекому 76-му, повернувшись після служби у РА, вступив у мисливське товариство.Щороку, у листопаді місяці, щоб отримати ліцензію на відстріл копитних та відстрілочних карток на хутряного звіра, колектив повинен був здати 30 просолених собачих шкір.За кілька днів до т.з. ,,стерилізації,,що проводилася за допомогою 12-го та 16-го калібрів,голова сільради чіпляв об*яви,щоб жителі села поприлигували своїх псів. Колгосп у неділлю виділяв трактор з причепом, для транспортування здобичі і зранку починалася ,,стерилізація,,Шлангонути було неможливо.Спочатку відстрілювали у селі ,а потім переїжджали до скотомогильника,а завершувалося все на місці,куди вивозили гній з ферм. Там здобич була особливо багатою Після всього їхали до лісу і там білували здобич.Я був молодий і гидува це робити,тому ставив пляшку ,,Столичної,,сусіду щоб обідрав и мою частку здобичі,План виконувався завжди,бо у РА було багато генералів,а найкращий хром для чобіт, був з собачої шкіриОтака ху...ня малята,отака була раніше ,,стерилізація,, з віком я став сентиментальним і зараз категорично проти такого способу.А цих двох шкода.
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08.09.2024 18:20
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Певно, що місцеві мразота навела
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08.09.2024 16:47 Ответить
звісно - бо ті два двбби несуть не аби яку загрозу існуванню кремля...
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08.09.2024 16:50 Ответить
А кремлю щось загрожує, крім довбня пуйла, і лапотного бидлонаселення?
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08.09.2024 17:08 Ответить
Скільки життів забрала ця мраzотна хтонь, ніколи не розплатяться нелюди
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08.09.2024 17:04 Ответить
Мобильники. Два новых, возможно раньше в Киеве отмечались, кацапи подумали - начальство.
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08.09.2024 17:41 Ответить
"приїхали в місто для проведення стерилізації безпритульних тварин"
дебільнішого пояснення видумати неможливо
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08.09.2024 17:50 Ответить
нажаль, це реальність !
знаю таких особисто....

сподіваюсь, що хоч не мої знайомі
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08.09.2024 17:55 Ответить
стерилізація тварин з зоні бойових дій, для чого і шо більше нічого там робити?

люди випускають всіх домашніх тварин: корів, свиней, коз, гусей .....а самі виїжджають з самим необхідним
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08.09.2024 18:06 Ответить
@AnimalRescueKharkiv
Бувають навіть такі, "дебільні" з точки зору дебілів, люди
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08.09.2024 20:26 Ответить
Пам*ятаю,як у далекому 76-му, повернувшись після служби у РА, вступив у мисливське товариство.Щороку, у листопаді місяці, щоб отримати ліцензію на відстріл копитних та відстрілочних карток на хутряного звіра, колектив повинен був здати 30 просолених собачих шкір.За кілька днів до т.з. ,,стерилізації,,що проводилася за допомогою 12-го та 16-го калібрів,голова сільради чіпляв об*яви,щоб жителі села поприлигували своїх псів. Колгосп у неділлю виділяв трактор з причепом, для транспортування здобичі і зранку починалася ,,стерилізація,,Шлангонути було неможливо.Спочатку відстрілювали у селі ,а потім переїжджали до скотомогильника,а завершувалося все на місці,куди вивозили гній з ферм. Там здобич була особливо багатою Після всього їхали до лісу і там білували здобич.Я був молодий і гидува це робити,тому ставив пляшку ,,Столичної,,сусіду щоб обідрав и мою частку здобичі,План виконувався завжди,бо у РА було багато генералів,а найкращий хром для чобіт, був з собачої шкіриОтака ху...ня малята,отака була раніше ,,стерилізація,, з віком я став сентиментальним і зараз категорично проти такого способу.А цих двох шкода.
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08.09.2024 18:20 Ответить
десь 90-ті станція Вапнярка...5 година ранку...повний вокзал і повна улиця народу...раптом приїзжає газон ....з нього вискують мисливці і починають їбашити собак...нікого не попередивши...діти дивляться...зойки крики...а ті шмалють...завалили мабуть штук з 20 з гаком...а ті пси дурні одних валять і вони стогнуть (бо били дробом)..а інші збігаются на дпомогу і їх теж валять... їх позбирали та покидали в машину... і поїхали собі...така собі стерілізація
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08.09.2024 18:42 Ответить
У Києві при ригах, при Попові , на печерських холмах сипали яд( лікі від туберкульозу) від яких собаки сгорают за 3 години.
моя собака нюхнула щось на вулиці і за три часа померла в муках. Я була не в Києві і допомогти не могла. У ці дні загинуло багато домашніх собак ( овчарки, доги, лабрадори)
Киевським ветлікарням був бан наказ при розтині не писати про яд. Журналисти робили на цю тему репортажі
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08.09.2024 18:52 Ответить
В України працюють наводчики . Останні дні багато гине народу. Удари кацапів точно сплановані.

телеграм не закрили .
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08.09.2024 18:45 Ответить
Може вони стерилізували не тільки собак ?
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08.09.2024 18:55 Ответить
Що в голові у таких людей...їхати на фронт...стерилизувати тварин...важко придумати менш ідіотську справу.
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08.09.2024 19:13 Ответить
@AnimalRescueKharkiv
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08.09.2024 20:29 Ответить
Існують такі, з точки зору ідіотів, т.зв."ідіоти"
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08.09.2024 20:30 Ответить
В голові таких людей людяність. Не всім дається зрозуміти, що воно таке.
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08.09.2024 20:33 Ответить
Якщо це люди, які займаються стерелизацією, то в голові у таких людей сеча, а не людяність.
Ладно їхати до зони бойових дій, щоб спасти когось, навіть собаку, але їхати до зони бойових дій, щоб ту собаку стерелізувати - це вже за межею здорового глузду.
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08.09.2024 23:39 Ответить
Шизофрінія в їхних головах.
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08.09.2024 20:49 Ответить
 
 