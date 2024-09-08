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Последствия удара РФ по гостинице в Николаевке на Донетчине: 2 человека погибли. ВИДЕО+ФОТО

Вечером 7 сентября в результате авиаудара по г. Николаевка, Краматорского района Донецкой области, было частично разрушено четырехэтажное здание гостиницы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, во время аварийно-спасательных работ спасатели изъяли из-под завалов тела двух погибших. На месте было разобрано 101 тонну разрушенных конструкций. Работы завершены.

Удар по готелю в Миколаївці
Удар по готелю в Миколаївці
Удар по готелю в Миколаївці
Удар по готелю в Миколаївці

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что россияне ударили по гостинице в Николаевке на Донетчине, под завалами люди.

Автор: 

обстрел (27351) Донецкая область (9756) ГСЧС (4983)


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