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обстрел (25772) Донецкая область (8770)

Рашисты ударили кассетными боеприпасами по поселку Черкасское на Донетчине: по меньшей мере 3 человека погибли, 1 раненая

Поліція зафіксувала 2 459 ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору Донеччини

Утром 8 сентября 2024 года войска РФ ударили кассетными боеприпасами по поселку Черкасское в Донецкой области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, по меньшей мере 3 человека погибли и 1 ранен в результате обстрела Черкасского.

"Сегодня утром россияне нанесли удар по поселку кассетным боеприпасом - убили женщин 43, 45 и 53 лет. Раненый мужчина доставлен в ближайшую больницу. Повреждены 9 домов и автомобиль", - говорится в сообщении.

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На месте работают все ответственные службы, продолжается обследование.
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Ну до якої пори триватиме цей терор проти мирного населення ? може пора відповідь давати, як по кацапщині так і терористичних лднр ,таке враження що у владі байдуже, що рашисти щоденно творят геноцид.
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08.09.2024 14:35 Ответить
 
 