Рашисты ударили кассетными боеприпасами по поселку Черкасское на Донетчине: по меньшей мере 3 человека погибли, 1 раненая
Утром 8 сентября 2024 года войска РФ ударили кассетными боеприпасами по поселку Черкасское в Донецкой области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, по меньшей мере 3 человека погибли и 1 ранен в результате обстрела Черкасского.
"Сегодня утром россияне нанесли удар по поселку кассетным боеприпасом - убили женщин 43, 45 и 53 лет. Раненый мужчина доставлен в ближайшую больницу. Повреждены 9 домов и автомобиль", - говорится в сообщении.
На месте работают все ответственные службы, продолжается обследование.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
володимир омельянов
показать весь комментарий08.09.2024 14:35 Ответить Мне нравится 1
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...