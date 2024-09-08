Рашисти вдарили касетними боєприпасами по селищу Черкаське на Донеччині: щонайменше 3 людини загинули, 1 поранена

Зранку 8 вересня 2024 року війська РФ ударили касетними боєприпасами по селищу Черкаське на Донеччині.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, щонайменше 3 людини загинули і 1 поранена внаслідок обстрілу Черкаського.

"Сьогодні зранку росіяни завдали удару по селищу касетним боєприпасом - вбили жінок 43, 45 і 53 років. Поранений чоловік доправлений до найближчої лікарні. Пошкоджені 9 будинків і автомобіль", - йдеться у повідомленні.

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На місці працюють всі відповідальні служби, триває обстеження.