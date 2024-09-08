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обстріл (27098) Донецька область (7581)

Рашисти вдарили касетними боєприпасами по селищу Черкаське на Донеччині: щонайменше 3 людини загинули, 1 поранена

Поліція зафіксувала 2 459 ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору Донеччини

Зранку 8 вересня 2024 року війська РФ ударили касетними боєприпасами по селищу Черкаське на Донеччині.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, щонайменше 3 людини загинули і 1 поранена внаслідок обстрілу Черкаського.

"Сьогодні зранку росіяни завдали удару по селищу касетним боєприпасом - вбили жінок 43, 45 і 53 років. Поранений чоловік доправлений до найближчої лікарні. Пошкоджені 9 будинків і автомобіль", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Наслідки ворожих обстрілів Донеччини: під ударами 3 райони, 5 людей загинули, є поранені. ФОТОрепортаж

На місці працюють всі відповідальні служби, триває обстеження.

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Ну до якої пори триватиме цей терор проти мирного населення ? може пора відповідь давати, як по кацапщині так і терористичних лднр ,таке враження що у владі байдуже, що рашисти щоденно творят геноцид.
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08.09.2024 14:35 Відповісти
 
 