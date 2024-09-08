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Наслідки удару РФ по готелю в Миколаївці на Донеччині: 2 людини загинули. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Ввечері 7 вересня внаслідок авіаудару по м. Миколіївка, Краматорського району Донецької області, було частково зруйновано чотириповерхову будівлю готелю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, під час аварійно-рятувальних робіт рятувальники вилучили з-під завалів тіла двох загиблих. На місці було розібрано 101 тонну зруйнованих конструкцій. Роботи завершено.

Удар по готелю в Миколаївці
Удар по готелю в Миколаївці
Удар по готелю в Миколаївці
Удар по готелю в Миколаївці

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Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що росіяни вдарили по готелю в Миколаївці на Донеччині, під завалами люди.

Автор: 

обстріл (28672) Донецька область (8568) ДСНС (5122)


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