Наслідки удару РФ по готелю в Миколаївці на Донеччині: 2 людини загинули. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Ввечері 7 вересня внаслідок авіаудару по м. Миколіївка, Краматорського району Донецької області, було частково зруйновано чотириповерхову будівлю готелю.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Як зазначається, під час аварійно-рятувальних робіт рятувальники вилучили з-під завалів тіла двох загиблих. На місці було розібрано 101 тонну зруйнованих конструкцій. Роботи завершено.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що росіяни вдарили по готелю в Миколаївці на Донеччині, під завалами люди.
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