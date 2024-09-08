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Новини Фото Війна
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Удар РФ по готелю у Миколаївці на Донеччині: загиблі були волонтерами, які приїхали стерилізувати безпритульних тварин,- прокуратура. ФОТО

Загиблі в Миколаївці на Донеччині від авіаудару російської армії чоловіки були волонтерами, які приїхали в місто для проведення стерилізації безпритульних тварин.

Про це повідомили у Донецькій обласній прокуратурі, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідчих, 7 вересня близько 22:00 російські окупаційні війська вдарили по місту Миколаївка Краматорського району, попередньо, авіабомбами "ФАБ-250" з УМПК. Внаслідок влучання засобу ураження по місцевому готелю відбулось руйнування будівлі, де в той час перебували цивільні.

Удар РФ по готелю у Миколаївці на Донеччині: загиблі були волонтерами, які приїхали стерилізувати безпритульних тварин,- прокуратура

Під час аварійно-рятувальних робіт рятувальники вилучили з-під завалів тіла двох чоловіків 33 і 42 років. Вони приїхали до населеного пункту для проведення стерилізації безпритульних тварин.

Удар РФ по готелю у Миколаївці на Донеччині: загиблі були волонтерами, які приїхали стерилізувати безпритульних тварин,- прокуратура

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення ворогом законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що росіяни вдарили по готелю в Миколаївці на Донеччині. Згодом повідомлялося, що з-під завалів дістали тіла двох загиблих.

Дивіться також: Наслідки удару РФ по готелю в Миколаївці на Донеччині: 2 людини загинули. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (28672) Донецька область (8568)


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Топ коментарі
+10
Певно, що місцеві мразота навела
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08.09.2024 16:47
+9
Скільки життів забрала ця мраzотна хтонь, ніколи не розплатяться нелюди
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08.09.2024 17:04
+8
Пам*ятаю,як у далекому 76-му, повернувшись після служби у РА, вступив у мисливське товариство.Щороку, у листопаді місяці, щоб отримати ліцензію на відстріл копитних та відстрілочних карток на хутряного звіра, колектив повинен був здати 30 просолених собачих шкір.За кілька днів до т.з. ,,стерилізації,,що проводилася за допомогою 12-го та 16-го калібрів,голова сільради чіпляв об*яви,щоб жителі села поприлигували своїх псів. Колгосп у неділлю виділяв трактор з причепом, для транспортування здобичі і зранку починалася ,,стерилізація,,Шлангонути було неможливо.Спочатку відстрілювали у селі ,а потім переїжджали до скотомогильника,а завершувалося все на місці,куди вивозили гній з ферм. Там здобич була особливо багатою Після всього їхали до лісу і там білували здобич.Я був молодий і гидува це робити,тому ставив пляшку ,,Столичної,,сусіду щоб обідрав и мою частку здобичі,План виконувався завжди,бо у РА було багато генералів,а найкращий хром для чобіт, був з собачої шкіриОтака ху...ня малята,отака була раніше ,,стерилізація,, з віком я став сентиментальним і зараз категорично проти такого способу.А цих двох шкода.
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08.09.2024 18:20
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Певно, що місцеві мразота навела
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08.09.2024 16:47 Відповісти
звісно - бо ті два двбби несуть не аби яку загрозу існуванню кремля...
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08.09.2024 16:50 Відповісти
А кремлю щось загрожує, крім довбня пуйла, і лапотного бидлонаселення?
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08.09.2024 17:08 Відповісти
Скільки життів забрала ця мраzотна хтонь, ніколи не розплатяться нелюди
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08.09.2024 17:04 Відповісти
Мобильники. Два новых, возможно раньше в Киеве отмечались, кацапи подумали - начальство.
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08.09.2024 17:41 Відповісти
"приїхали в місто для проведення стерилізації безпритульних тварин"
дебільнішого пояснення видумати неможливо
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08.09.2024 17:50 Відповісти
нажаль, це реальність !
знаю таких особисто....

сподіваюсь, що хоч не мої знайомі
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08.09.2024 17:55 Відповісти
стерилізація тварин з зоні бойових дій, для чого і шо більше нічого там робити?

люди випускають всіх домашніх тварин: корів, свиней, коз, гусей .....а самі виїжджають з самим необхідним
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08.09.2024 18:06 Відповісти
@AnimalRescueKharkiv
Бувають навіть такі, "дебільні" з точки зору дебілів, люди
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08.09.2024 20:26 Відповісти
Пам*ятаю,як у далекому 76-му, повернувшись після служби у РА, вступив у мисливське товариство.Щороку, у листопаді місяці, щоб отримати ліцензію на відстріл копитних та відстрілочних карток на хутряного звіра, колектив повинен був здати 30 просолених собачих шкір.За кілька днів до т.з. ,,стерилізації,,що проводилася за допомогою 12-го та 16-го калібрів,голова сільради чіпляв об*яви,щоб жителі села поприлигували своїх псів. Колгосп у неділлю виділяв трактор з причепом, для транспортування здобичі і зранку починалася ,,стерилізація,,Шлангонути було неможливо.Спочатку відстрілювали у селі ,а потім переїжджали до скотомогильника,а завершувалося все на місці,куди вивозили гній з ферм. Там здобич була особливо багатою Після всього їхали до лісу і там білували здобич.Я був молодий і гидува це робити,тому ставив пляшку ,,Столичної,,сусіду щоб обідрав и мою частку здобичі,План виконувався завжди,бо у РА було багато генералів,а найкращий хром для чобіт, був з собачої шкіриОтака ху...ня малята,отака була раніше ,,стерилізація,, з віком я став сентиментальним і зараз категорично проти такого способу.А цих двох шкода.
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08.09.2024 18:20 Відповісти
десь 90-ті станція Вапнярка...5 година ранку...повний вокзал і повна улиця народу...раптом приїзжає газон ....з нього вискують мисливці і починають їбашити собак...нікого не попередивши...діти дивляться...зойки крики...а ті шмалють...завалили мабуть штук з 20 з гаком...а ті пси дурні одних валять і вони стогнуть (бо били дробом)..а інші збігаются на дпомогу і їх теж валять... їх позбирали та покидали в машину... і поїхали собі...така собі стерілізація
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08.09.2024 18:42 Відповісти
У Києві при ригах, при Попові , на печерських холмах сипали яд( лікі від туберкульозу) від яких собаки сгорают за 3 години.
моя собака нюхнула щось на вулиці і за три часа померла в муках. Я була не в Києві і допомогти не могла. У ці дні загинуло багато домашніх собак ( овчарки, доги, лабрадори)
Киевським ветлікарням був бан наказ при розтині не писати про яд. Журналисти робили на цю тему репортажі
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08.09.2024 18:52 Відповісти
В України працюють наводчики . Останні дні багато гине народу. Удари кацапів точно сплановані.

телеграм не закрили .
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08.09.2024 18:45 Відповісти
Може вони стерилізували не тільки собак ?
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08.09.2024 18:55 Відповісти
Що в голові у таких людей...їхати на фронт...стерилизувати тварин...важко придумати менш ідіотську справу.
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08.09.2024 19:13 Відповісти
@AnimalRescueKharkiv
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08.09.2024 20:29 Відповісти
Існують такі, з точки зору ідіотів, т.зв."ідіоти"
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08.09.2024 20:30 Відповісти
В голові таких людей людяність. Не всім дається зрозуміти, що воно таке.
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08.09.2024 20:33 Відповісти
Якщо це люди, які займаються стерелизацією, то в голові у таких людей сеча, а не людяність.
Ладно їхати до зони бойових дій, щоб спасти когось, навіть собаку, але їхати до зони бойових дій, щоб ту собаку стерелізувати - це вже за межею здорового глузду.
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08.09.2024 23:39 Відповісти
Шизофрінія в їхних головах.
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08.09.2024 20:49 Відповісти
 
 