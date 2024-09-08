Удар РФ по готелю у Миколаївці на Донеччині: загиблі були волонтерами, які приїхали стерилізувати безпритульних тварин,- прокуратура. ФОТО

Загиблі в Миколаївці на Донеччині від авіаудару російської армії чоловіки були волонтерами, які приїхали в місто для проведення стерилізації безпритульних тварин.

Про це повідомили у Донецькій обласній прокуратурі, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідчих, 7 вересня близько 22:00 російські окупаційні війська вдарили по місту Миколаївка Краматорського району, попередньо, авіабомбами "ФАБ-250" з УМПК. Внаслідок влучання засобу ураження по місцевому готелю відбулось руйнування будівлі, де в той час перебували цивільні.

Під час аварійно-рятувальних робіт рятувальники вилучили з-під завалів тіла двох чоловіків 33 і 42 років. Вони приїхали до населеного пункту для проведення стерилізації безпритульних тварин.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення ворогом законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що росіяни вдарили по готелю в Миколаївці на Донеччині. Згодом повідомлялося, що з-під завалів дістали тіла двох загиблих.

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