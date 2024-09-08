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обстріл (27098) Сумська область (3246)

2 людей поранені внаслідок російських обстрілів Сумщини. В області пролунало 243 вибухи

Обстріли Сумщини 8 вересня (фото ілюстративне)

8 вересня росіяни здійснили 91 обстріл прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 243 вибухи. 

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Сумської ОВА.

Обстрілів зазнали, зокрема:

  • Хотінська громада: ворог здійснив удар КАБ (1 вибух), також бив з міномета (2 вибухи).
  • Юнаківська громада: удар КАБ (2 вибухи), удар дроном-камікадзе (1 вибух).
  • Миропільська громада: удар FPV-дроном (2 вибухи).
  • Білопільська громада: ворог здійснив скид з БПЛА вибухових пристроїв (2 вибухи).
  • Сумська громада: росіяни вели обстріл з РСЗВ (2 вибухи), внаслідок чого отримали поранення двоє цивільних людей.
  • Краснопільська громада: ворог вів мінометний обстріл (8 вибухів), артилерійський (10 вибухів), обстріл з танка (12 вибухів), здійснив атаку FPV-дроном (4 вибухи), здійснив скиди з БПЛА вибухових пристроїв (12 вибухів),
  • Есманьська громада: здійснено скид з БПЛА вибухових пристроїв (1 вибух) та обстріл з артилерії (2 вибухи).
  • Шалигинська громада: удар FPV-дроном (5 вибухів), дроном-камікадзе (1 вибух), обстріл з РСЗВ (77 вибухів).

Читайте: Окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі Сумщини. Двоє поранених, серед них 14-річний підліток (оновлено)

  • Великописарівська громада: удар FPV-дроном (6 вибухів), артилерійський обстріл (4 вибухи), мінометний обстріл (4 вибухи), удари дроном-камікадзе (7 вибухів), скидання з БПЛА вибухових пристроїв (15 вибухів).
  • Середино-Будська громада: удар дроном-камікадзе типу FPV (10 вибухів) та удари FPV-дроном (й вибух), також ворог бив з артилерії (4 вибухи).
  • Березівська громада: удар КАБ (3 вибухи).
  • Ямпільська громада: росіяни здійснили пуск КАБ (1 вибух).
  • Новослобідська громада: ворог здійснив пуск КАБ (1 вибух), удар дроном FPV (1 вибух), дроном-камікадзе (1 вибух).
  • Путивльська громада: мінометний обстріл (2 вибухи).
  • Свеська громада: удари КАБ (4 вибухи), мінометний обстріл (5 вибухів).

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