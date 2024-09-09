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Последствия авиаудара по Харькову и пригороду, без пострадавших. ФОТОРЕПОРТАЖ

9 сентября ориентировочно в 3:00 вооруженные силы РФ нанесли авиаудары по Харькову и пригороду.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в прокуратуре Харьковской области.

В Киевском районе города повреждены частные домовладения, хозяйственные помещения, гараж, авто. Произошел пожар.

На территории поселка Малая Даниловка Харьковского района повреждены жилые дома.

"К счастью, без пострадавших. По изъятым обломкам правоохранителями предварительно установлено, что враг применил ФАБ-250 с УМПК", - отметили в прокуратуре.

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Авіаудар по Харкову та передмістю 9 вересня
Авіаудар по Харкову та передмістю 9 вересня
Авіаудар по Харкову та передмістю 9 вересня
Авіаудар по Харкову та передмістю 9 вересня
Авіаудар по Харкову та передмістю 9 вересня



Прокуроры и следователи полиции принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военнослужащими.

Автор: 

обстрел (27366) Харьков (7518)


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