Удар КАБами по Харькову: количество пострадавших выросло до 9

Возросло количество пострадавших в результате вчерашнего удара войск РФ по Харькову.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Харькова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

"Еще двое гражданских жителей Харькова обратились к медикам после вчерашнего обстрела города. Поэтому пострадавших теперь девять, среди них четверо наших спасателей, которые были ранены в день своего профессионального праздника", - отметил он.

Также читайте: В Харькове на Салтовке горит лес: Пожар удалось локализовать

Как сообщалось, днем 17 сентября РФ ударила КАБами по Киевскому району Харькова: 7 человек пострадали, в том числе 4 спасателей.