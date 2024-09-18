Удар КАБами по Харькову: количество пострадавших выросло до 9
Возросло количество пострадавших в результате вчерашнего удара войск РФ по Харькову.
Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Харькова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.
"Еще двое гражданских жителей Харькова обратились к медикам после вчерашнего обстрела города. Поэтому пострадавших теперь девять, среди них четверо наших спасателей, которые были ранены в день своего профессионального праздника", - отметил он.
Как сообщалось, днем 17 сентября РФ ударила КАБами по Киевскому району Харькова: 7 человек пострадали, в том числе 4 спасателей.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль