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взрыв (6500) обстрел (25742) Харьков (7285)

Оккупанты обстреляли Харьков, на месте прилетов вспыхнул пожар (обновлено)

У Харкові лунають вибухи

Вечером 18 сентября в Харькове прогремела серия взрывов.

Об этом в своем телеграм-канале написал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

В 23:53 он сообщил, что оккупанты наносят удары по городу.

В 00:00 прогремел повторный взрыв.

Обновление

Впоследствии Синегубов сообщил, что россияне обстреляли Шевченковский район города. Информация о пострадавших не поступала.

Сохраняется угроза повторных ударов.

Позже мэр Харькова Игорь Терехов уточнил, что удары пришлись по лесополосе Шевченковского района. Тип ракет, которыми били по Харькову, устанавливается. На месте прилетов - пожар.

"Пострадали жилые дома, находящиеся неподалеку от эпицентров взрывов, - выбиты стекла. Информация о пострадавших уточняется", - добавил он.

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Місто - герой. Навіть не уявляю як там люди живуть зараз. Пам'ятаю на початку війни, коли почали його стратегічною авіацією здалеку обстрілювати разом з артилерію був просто вал біженців звідти молодих жінок, дітей до 18.
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19.09.2024 00:13 Ответить
Живемо і навіть працюємо на Україну. Хто уїхав, той уїхав. Деяки повернулися. Ми сім"єю теж виїжджали на Полтавщину. Але за півроку вже знову були вдома. Звикли.
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19.09.2024 00:49 Ответить
Хочу обратно в Полтаву. два года прожили там, тут постоянный стресс, работать не возможно. и привыкнуть не получается
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19.09.2024 01:03 Ответить
Розумію Вас. У кожного свої обставини.
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19.09.2024 01:07 Ответить
Мокша - мавпи з ракетами.
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19.09.2024 00:25 Ответить
 
 