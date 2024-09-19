Оккупанты обстреляли Харьков, на месте прилетов вспыхнул пожар (обновлено)

Вечером 18 сентября в Харькове прогремела серия взрывов.

Об этом в своем телеграм-канале написал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

В 23:53 он сообщил, что оккупанты наносят удары по городу.

В 00:00 прогремел повторный взрыв.

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Впоследствии Синегубов сообщил, что россияне обстреляли Шевченковский район города. Информация о пострадавших не поступала.

Сохраняется угроза повторных ударов.

Позже мэр Харькова Игорь Терехов уточнил, что удары пришлись по лесополосе Шевченковского района. Тип ракет, которыми били по Харькову, устанавливается. На месте прилетов - пожар.

"Пострадали жилые дома, находящиеся неподалеку от эпицентров взрывов, - выбиты стекла. Информация о пострадавших уточняется", - добавил он.

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