Оккупанты обстреляли Харьков, на месте прилетов вспыхнул пожар (обновлено)
Вечером 18 сентября в Харькове прогремела серия взрывов.
Об этом в своем телеграм-канале написал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
В 23:53 он сообщил, что оккупанты наносят удары по городу.
В 00:00 прогремел повторный взрыв.
Обновление
Впоследствии Синегубов сообщил, что россияне обстреляли Шевченковский район города. Информация о пострадавших не поступала.
Сохраняется угроза повторных ударов.
Позже мэр Харькова Игорь Терехов уточнил, что удары пришлись по лесополосе Шевченковского района. Тип ракет, которыми били по Харькову, устанавливается. На месте прилетов - пожар.
"Пострадали жилые дома, находящиеся неподалеку от эпицентров взрывов, - выбиты стекла. Информация о пострадавших уточняется", - добавил он.
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