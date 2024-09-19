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Окупанти обстріляли Харків, на місці прильотів спалахнула пожежа (оновлено)

У Харкові лунають вибухи

Ввечері 18 вересня у Харкові пролунала серія вибухів.

Про це у своєму телеграм-каналі написав очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

О 23:53 він повідомив, що окупанти завдають ударів по місту.

О 00:00 пролунав повторний вибух.

Оновлення

Згодом Синєгубов повідомив, що росіяни обстріляли Шевченкіівський район міста. Інформація про постраждалих не надходила.

Зберігається загроза повторних ударів.

Пізніше мер Харкова Ігор Терехов уточнив, що удари прийшлися по лісосмузі Шевченківського району. Тип ракет, якими били по Харкову, встановлюється. На місці "прильотів" пожежа. 

"Постраждали житлові будинки, що знаходяться неподалік від епіцентрів вибухів - вибиті шибки. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - додав він.

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Місто - герой. Навіть не уявляю як там люди живуть зараз. Пам'ятаю на початку війни, коли почали його стратегічною авіацією здалеку обстрілювати разом з артилерію був просто вал біженців звідти молодих жінок, дітей до 18.
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19.09.2024 00:13 Відповісти
Живемо і навіть працюємо на Україну. Хто уїхав, той уїхав. Деяки повернулися. Ми сім"єю теж виїжджали на Полтавщину. Але за півроку вже знову були вдома. Звикли.
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19.09.2024 00:49 Відповісти
Хочу обратно в Полтаву. два года прожили там, тут постоянный стресс, работать не возможно. и привыкнуть не получается
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19.09.2024 01:03 Відповісти
Розумію Вас. У кожного свої обставини.
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19.09.2024 01:07 Відповісти
Мокша - мавпи з ракетами.
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19.09.2024 00:25 Відповісти
 
 