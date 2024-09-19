Окупанти обстріляли Харків, на місці прильотів спалахнула пожежа (оновлено)

Ввечері 18 вересня у Харкові пролунала серія вибухів.

Про це у своєму телеграм-каналі написав очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

О 23:53 він повідомив, що окупанти завдають ударів по місту.

О 00:00 пролунав повторний вибух.

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Згодом Синєгубов повідомив, що росіяни обстріляли Шевченкіівський район міста. Інформація про постраждалих не надходила.

Зберігається загроза повторних ударів.

Пізніше мер Харкова Ігор Терехов уточнив, що удари прийшлися по лісосмузі Шевченківського району. Тип ракет, якими били по Харкову, встановлюється. На місці "прильотів" пожежа.

"Постраждали житлові будинки, що знаходяться неподалік від епіцентрів вибухів - вибиті шибки. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - додав він.

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