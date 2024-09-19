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Нічний удар КАБами по Харкову: пошкоджені 40 будівель. ФОТОрепортаж

У Харкові внаслідок російських авіаційних ударів у ніч проти 19 вересня пошкоджені 40 будівель, у квартирах вибиті вікна. 

Про це повідомила Харківська міська рада, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вночі ворог атакував Індустріальний, Шевченківський і Салтівський райони. Внаслідок обстрілів були пошкоджені 40 будівель. Зокрема були вибиті 380 вікон у квартирах, ще 135 - у місцях загального користування", - йдеться у повідомленні.

Фахівці вже відновили 94 вікна. Працівники КП "Харківблагоустрій" прибирають бите скло, габаритне сміття та гілки.

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Раніше повідомлялося, що близько 5 ранку 19 вересня російські загарбники завдали ударів по Харкову КАБами.

У Харкові внаслідок ударів РФ 19 вересня пошкоджені 40 будівель
У Харкові внаслідок ударів РФ 19 вересня пошкоджені 40 будівель
У Харкові внаслідок ударів РФ 19 вересня пошкоджені 40 будівель
У Харкові внаслідок ударів РФ 19 вересня пошкоджені 40 будівель
У Харкові внаслідок ударів РФ 19 вересня пошкоджені 40 будівель
У Харкові внаслідок ударів РФ 19 вересня пошкоджені 40 будівель
У Харкові внаслідок ударів РФ 19 вересня пошкоджені 40 будівель

Автор: 

обстріл (28633) Харків (5625) КАБ (361)


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