Нічний удар КАБами по Харкову: пошкоджені 40 будівель. ФОТОрепортаж
У Харкові внаслідок російських авіаційних ударів у ніч проти 19 вересня пошкоджені 40 будівель, у квартирах вибиті вікна.
Про це повідомила Харківська міська рада, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні вночі ворог атакував Індустріальний, Шевченківський і Салтівський райони. Внаслідок обстрілів були пошкоджені 40 будівель. Зокрема були вибиті 380 вікон у квартирах, ще 135 - у місцях загального користування", - йдеться у повідомленні.
Фахівці вже відновили 94 вікна. Працівники КП "Харківблагоустрій" прибирають бите скло, габаритне сміття та гілки.
Раніше повідомлялося, що близько 5 ранку 19 вересня російські загарбники завдали ударів по Харкову КАБами.
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