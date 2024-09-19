На Харківщині ворог відновлює боєздатність штурмових груп, намагається відновити логістичне забезпечення, - ОТУ "Харків"

Окупанти в операційній зоні ОТУ "Харків" намагаються відновлювати боєздатність штурмових груп, проводити заходи логістичного забезпечення та евакуацію санітарних та безповоротних втрат.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні ОТУ "Харків".

У районі Глибокого росіяни основну увагу зосередили на відновленні боєздатності штурмових груп 11-го танкового полку 18-ї мотострілецької дивізії. Неподалік Липців противник намагається провести заходи логістичного забезпечення 7-го окремого мотострілецького полку 11-го армійського корпусу.

У район Лукʼянців ворог завів дві групи на позиції 380-го мотострілецького полку 47-ї танкової дивізії 1-ї танкової армії з метою відновлення штурмових дій.

У Вовчанську противник намагався застосовувати такелажні команди 128-ї окремої мотострілецької бригади 44-го армійського корпусу та 82-го мотострілецького полку 69-ї мотострілецької дивізії 6-ї армії з метою проведення заходів логістичного забезпечення. В результаті вогневого ураження, завданого Силами оборони України, наміри противника зірвано, окупанти проводять заходи евакуації санітарних та безповоротних втрат.

Протягом минулої доби відбулося 2 бойові зіткнення. Російські окупанти завдали 1 авіаудар з використанням 1 КАБу, 1 ракетний удар з використанням 3-х ракет та 35 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 346 обстрілів позицій Сил оборони України.

Удари по ворогу

Сили оборони України адекватно реагують на дії ворога та продовжують нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів.

Втрати ворога за минулу добу становлять 106 істот, з них безповоротні - 42, санітарні - 64.

Також на нашому напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 80 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:

бойова броньована машина;

4 артилерійські системи;

2 автомобілі;

3 одиниці спеціальної техніки;

70 БпЛА.

Крім того, знищено 29 укриттів для особового складу та 2 місця зберігання боєприпасів.

Нагадаємо, напередодні в ОТУ "Харків" повідомляли, що біля Липців РФ намагається відновити втрачене положення, поповнюють некомплект на позиціях.

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