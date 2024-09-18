Біля Липців РФ намагається відновити втрачене положення, поповнюють некомплект на позиціях, - ОТУ "Харків"
Ситуація на Харківському напрямку не зазнала суттєвих змін. Сили оборони стримують натиск військ РФ.
Про це йдеться в зведенні ОТУ "Харків", передає Цензор.НЕТ.
"В районі населеного пункту Глибоке противник здійснює поодиноке переміщення особового складу з метою поповнення поточного некомплекту на передових позиціях. Через низьку якість продуктів харчування та питної води на передових позиціях 11-го танкового полку 18-ї мотострілецької дивізії відмічаються масові випадки шлунково-кишкові розладів серед особового складу та нагальна потреба у медикаментах, у зв’язку з чим спостерігається пониження рівня морально-психологічного стану окупантів", - йдеться в повідомленні.
Також ворог накопичує особовий склад неподалік Липців з метою ведення подальших дій щодо відновлення втраченого положення, проводить відновлення системи зв’язку та елементів фортифікаційного обладнання позицій 7-го окремого мотострілецького полку 11-го армійського корпусу, що були пошкоджені внаслідок вогневого впливу Сил оборони України, здійснив поповнення боєкомплекту мінометних розрахунків полку.
В районі Стариці загарбники дистанційно мінують підступи до позицій, проводять евакуацію втрат з кількох уражених Силами оборони України позицій.
"У Вовчанську противник здійснив заведення малих груп особового складу 128-ї окремої мотострілецької бригади 44-го армійського корпусу та добровольчої розвідувальної-штурмової бригади "А. Невский" на передові позиції, попутно здійснив доставку медикаментів. Проводить заходи евакуації санітарних втрат", - додали в ОТУ.
Минулої доби у Вовчанську відбулося 1 бойове зіткнення. Також рашисти завдали 3 авіаудари з використанням 8 КАБів та 30 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 402 обстріли позицій Сил оборони України.
Також протягом минулої доби війська РФ втратили 85 осіб, з них безповоротні - 24, санітарні - 59. Двоє окупантів здалися у полон. Знищено та пошкоджено 78 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:
- 8 артилерійських систем,
- 9 автомобілів,
- 5 одиниць спеціальної техніки,
- 56 БпЛА.
Знищено 53 укриття для особового складу.
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