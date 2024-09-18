Возле Липцев РФ пытается восстановить утраченное положение, восполняют некомплект на позициях, - ОТГ "Харків"

Ситуация на Харьковском направлении не претерпела существенных изменений. Силы обороны сдерживают натиск войск РФ.

Об этом говорится в сводке ОТГ "Харків", передает Цензор.НЕТ.

"В районе населенного пункта Глубокое противник осуществляет одиночное перемещение личного состава с целью пополнения текущего некомплекта на передовых позициях. Из-за низкого качества продуктов питания и питьевой воды на передовых позициях 11-го танкового полка 18-й мотострелковой дивизии отмечаются массовые случаи желудочно-кишечных расстройств среди личного состава и насущная потребность в медикаментах, в связи с чем наблюдается снижение уровня морально-психологического состояния оккупантов", - говорится в сообщении.

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Также враг накапливает личный состав неподалеку Липцев с целью ведения дальнейших действий по восстановлению утраченного положения, проводит восстановление системы связи и элементов фортификационного оборудования позиций 7-го отдельного мотострелкового полка 11-го армейского корпуса, которые были повреждены в результате огневого воздействия Сил обороны Украины, осуществил пополнение боекомплекта минометных расчетов полка.

В районе Старицы захватчики дистанционно минируют подступы к позициям, проводят эвакуацию потерь из нескольких пораженных Силами обороны Украины позиций.

"В Волчанске противник осуществил заведение малых групп личного состава 128-й отдельной мотострелковой бригады 44-го армейского корпуса и добровольческой разведывательно-штурмовой бригады "А. Невский" на передовые позиции, попутно осуществил доставку медикаментов. Проводит мероприятия эвакуации санитарных потерь", - добавили в ОТГ.

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За минувшие сутки в Волчанске произошло 1 боевое столкновение. Также рашисты нанесли 3 авиаудара с использованием 8 КАБов и 30 ударов дронами-камикадзе. Осуществили 402 обстрела позиций Сил обороны Украины.

Также за минувшие сутки войска РФ потеряли 85 человек, из них безвозвратные - 24, санитарные - 59. Двое оккупантов сдались в плен. Уничтожено и повреждено 78 единиц вооружения и военной техники, в частности:

8 артиллерийских систем,

9 автомобилей,

5 единиц специальной техники,

56 БПЛА.

Уничтожено 53 укрытия для личного состава.

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