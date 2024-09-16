Враг продолжает активные штурмы в городской застройке Волчанска, на других участках несколько снизил наступательную активность, - ОТУ "Харьков"

На сейчас самым горячим направлением на Харьковщине является Волчанский. Непосредственно сам город Волчанск и прилегающие к нему населенные пункты.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона рассказал спикер ОТГ "Харьков" Виталий Саранцев.

"Там противник продолжает атаковать город, проводить уличные бои. Там он продолжает пытаться вклиниться в глубину наших оборонительных порядков и наносить огневое поражение с применением различной номенклатуры вооружения", - сообщил он.

Впрочем, оккупанты наталкиваются на стойкое сопротивление подразделений Сил обороны Украины, которые наносят врагу потери и заставляют его отказываться от выполнения задач.

Благодаря успешным действиям украинских защитников российские захватчики были вынуждены снизить активность и отказаться от проведения штурмовых действий на отдельных участках на севере Харьковщины.

"Если брать другие направления, это в частности Старица, Липцы, Глубокое, Лукьянцы, то там противник пока не проводит каких-то активных действий. Но это не значит, что он ушел и отказался от наступления. Нет, он наращивает свои силы, он проводит внутреннюю ротацию подразделений. Он там, где это возможно, пытается проводить мероприятия логистического обеспечения, наращивает систему связи, наращивает систему управления. Это является свидетельством того, что он все же готовится на отдельных направлениях проводить наступательные действия с целью восстановления утраченного положения". - отметил спикер.

И добавил, что при благоприятных условиях Силы обороны пытаются идти вперед, улучшать собственное тактическое положение и регулярно наносить оккупантам эффективное огневое поражение.

Напомним, оккупанты ударили из РСЗО по собственным подразделениям у Агрегатного завода в Волчанске.

Также читайте: Рашисты на 40% усилили воздушную разведку в Харьковской области, - ОТГ "Харьков"