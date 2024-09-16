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Рашисты на 40% усилили воздушную разведку в Харьковской области, - ОТГ "Харьков"

Окупанти посилюють повітряну розвідку

Войска РФ существенно усилили воздушную разведку в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Харьков".

Об этом в эфире общенационального телемарафона "Единые новости" заявил спикер ОТГ "Харьков" Виталий Саранцев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Воздушная разведка противника усилилась примерно на 40%. Он проводит ее как днем, так и ночью, и здесь следует отметить, что противник может выполнять тем самым две цели: первая - это выявление подразделений Сил обороны с последующим нанесением огневого поражения по позициям и нашим Силам и средствам, и вторая - это разведка маршрутов передвижения для собственных подразделений. То есть он проводит мониторинг той или иной местности и пытается для себя составить оптимальный маршрут для перемещения как личного состава, так и техники", - сказал Саранцев.

По словам спикера, в Волчанске оккупанты иногда пытаются задействовать технику для осуществления логистического обеспечения и для перевозки личного состава. Также вчера вечером они пытались с помощью автомобилей завезти личный состав в Волчанск, но техника была обнаружена и уничтожена частично вместе с экипажем.

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"Воздушную разведку он (враг. - Ред.) осуществляет и в самом городе. Кроме того, пытается для себя искать новые маршруты проведения мероприятий баллистического обеспечения, потому что наши FPV-дроны, мягко говоря, не дают спокойно жить и спокойно перемещаться с любой целью: то ли для штурмов, то ли для доставки провианта и боекомплекта на передовые позиции", - добавил Саранцев.
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