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Россияне столкнутся с дефицитом оружия и техники для войны против Украины, что усилит их зависимость от союзников, - ISW

У РФ закінчуються запаси озброєння

Российская армия может столкнуться с дефицитом вооружения и материальных средств для войны против Украины, поэтому Кремль будет углублять зависимость в удовлетворении своих потребностей от иностранных партнеров.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Россияне в значительной степени полагаются на восстановление запасов вооружения и военной техники советских времен, особенно бронетехники, для поддержания темпов своих наступательных операций в Украине, отмечают аналитики. И добавляют, что для этого необходимо еще больше мобилизовать экономику и оборонную промышленность и инвестировать в развитие потенциала. Это позволит поддерживать нынешний темп операций в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

В ISW добавляют, что по их данным, Россия исчерпывает советские запасы, но пока не понятно, сможет ли российская оборонная промышленность производить достаточно продукции, чтобы выдержать высокий уровень потерь техники, которые понесут войска в Украине, даже при условии дальнейшей экономической мобилизации.

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"Поддержка Северной Кореи ранее позволяла России сохранять значительное артиллерийское преимущество над Украиной, и Россия использовала эти преимущества для поддержки последовательных наступательных операций, направленных на то, чтобы не дать украинским войскам возможности перехватить инициативу", - отметили в Институте.

По мнению экспертов, углубление военного партнерства России с Северной Кореей является символическим для отношений, которые Россия стремится построить с Ираном, КНР и другими желаемыми партнерами.

"Россия, вероятно, столкнется с сокращением запасов вооружений и техники и будет пытаться компенсировать этот дефицит, если она не сможет масштабно обойти западные санкции и значительно расширить свое взаимодействие с иностранными партнерами, чтобы получить достаточное количество военной техники, комплектующих и товаров двойного назначения", - подчеркнули в ISW.
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Топ комментарии
+3
Інститут бодрить нас?
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16.09.2024 08:17
+2
Русню така залежність влаштовує ...вони підсовують цю зброю українцям, для розхерячення ...але планомірно забирають наші українські землі ...які здає по оманському договорняку 🤡 ...!!!!
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16.09.2024 08:24
+2
Поки вони зіткнуться наші любі партнери зі своїми 50 відсотків економіки остаточно обсеруться.помагальники херові.сама Корея допомагала раші на порядок більше ніж вся обісцяна Європа з америкою Україні
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16.09.2024 08:25
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Інститут бодрить нас?
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16.09.2024 08:17 Ответить
хіба ще не так?

вони можуть випускати на рік:
Т-90 - 80 екз
Т-72 (піднятих) 800 екз.

совіцький хлам на збереженні використаний на 50%
і це - найкращі за збереженнісю екземпляри
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16.09.2024 08:25 Ответить
Так зараз в більшості атак кацапи лізуть зовсім без техніки - просочуються малими піхотними групами
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16.09.2024 08:34 Ответить
Совіцький хлам використаний неоднорідно. От, наприклад, гармати М30 - їх в кацапії 2000 штук. Вже почали підіймати зі зберігання. Але ще і 5% не використано.

А ось МТЛБ на початок 2022 року в кацапії було 4600 штук на зберіганні. На поточний час на базах (за супутниковими знімками) - залишилось десь 350-400 штук - через майже всі вже дерева проросли. Тобто використано на 100%.

САУ Гіацинт-С - було на зберіганні 800 штук. Використано 550 штук. Залишок 250 коробок - без стволів і теж з деревами в корпусах. Тобто, використано на 100%.

І так - по більшій частині номенклатури. Те, що вироблялось після 1960 року - ВЖЕ використано на 70-90%. В т.ч. і танки. Реальний залошик танків, які зможуть їздити після глибокої капіталки - десь 700 машин. Максимум. Від 5000+ на початок 2022 року...

А так-то - може навіть і Су-152 остаточно познімають з постаментів (одну ЗСУ вже захопили, до речі).
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16.09.2024 11:14 Ответить
Русню така залежність влаштовує ...вони підсовують цю зброю українцям, для розхерячення ...але планомірно забирають наші українські землі ...які здає по оманському договорняку 🤡 ...!!!!
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16.09.2024 08:24 Ответить
а ще підсовують для розхерячення ваньок
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16.09.2024 08:26 Ответить
Провокатор дослівно повторює маячню *****... Як же ти палишся, кінчена мразота...

Правда в тому, що в кацапів проблеми не тільки з технікою, але і з особовим складом. Все настільки пагано, що за підписання контратів тепер платять 2.2 мільйони срублів (це десь $25`000) одномоментно. І навіть за таких виплат - бажаючих настільки мало, що ***** вимушений під Харковом та в курській області кидати в бій строковиків. А примус ходити в штурмовки не оклигавших після поранень кацапів вже прийняв гротескні прояви - вони реально на милицях в підрозділи на передок прибувають...
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16.09.2024 11:18 Ответить
Не треба маніпулювати суспільством ,та викидати х..й зна, яку інфу...це сміт'я не допоможе 🤡...віддавайте владу коммітету нацзахисту, і їдіть б..ді, світ за очі ...от яка моя пропозиція !!!
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16.09.2024 12:17 Ответить
Поки вони зіткнуться наші любі партнери зі своїми 50 відсотків економіки остаточно обсеруться.помагальники херові.сама Корея допомагала раші на порядок більше ніж вся обісцяна Європа з америкою Україні
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16.09.2024 08:25 Ответить
Все тобою написане - брехня та маніпуляції. Ти кінчений провокатор, очевидно.

Північна Корея надала засрашці тільки ракети до РСЗВ, снаряди та невелику кількість якихось франкенштейнів на гусінній тязі (НЕ танки) - обладнанні якимось аналогами фаготів. Для порівняння: союзники України передали Україні 1064 основних бойових танків. Відремонтованих, модернізованих та справних, з ********* засобами зв'язку тощо.

Північна Корея не надала засрашці НІ однієї машини для забезпечення моторизованих частин. Союзники передали Україні принаймні 8'000 броньованих машин різного типу (бтр/бмп/мрап тощо).

Тож завали хлєбало, кінчена мразота.
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16.09.2024 11:28 Ответить
Слиш ти хлєбало,ти де є таке розумне,може хочеш зустрітися,перетремтхто провокатор,
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16.09.2024 12:08 Ответить
Російська армія може зіштовхнутися з дефіцитом озброєння та матеріальних засобів для війни проти України, ... а може і не зіштовхнутися.
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16.09.2024 08:30 Ответить
Не будет техники нагребут и погонят на убой мясо.
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16.09.2024 08:38 Ответить
Добре, що без техніки будуть бігати. Тільки ідіот вважатиме, що пробігти зі зброєю та бк на горбу 10-20 кілометрів "сірої зони" - аби дістатись позицій ЗСУ - то легка справа. Бо тільки ідіот вважатиме, що кацапи катаються на китайських гольфкарах, бо "так приємніше, вітерець обдуває".

В свою чергу це означатиме, що кацапи дохнутимуть: 1. втомленими. 2. встигатимуть щось зробити щодо штурмовки - значно менше.
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16.09.2024 11:32 Ответить
Про не буде техники - це вже чули ще навесні 22-го року. Ця балаканина виникає регулярно по два-три рази на рік.
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16.09.2024 16:28 Ответить
А хто їм тисячами танки чи десятками тисяч ббм дасть? Ти чи що? Ані китай, ані північна корея, ані іран - не дали засрашці поки що: ні одного танка, ні однієї гармати, ні одного броньовика (бмп/бтр/мрап тощо).

Відомо тільки про дуже невелику кількість якихось франкенштейнів на гісуні від північної кореї, озброєних аналогами фаготів. Все.

Тож не "може зіштовхнутися", а ВЖЕ В ПОВНИЙ ЗРІСТ ВИСНАЖЕННЯ ПО ТЕХНІЦІ!.
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16.09.2024 11:34 Ответить
Маніпулюєш. Вигадуєш якусь дурню і мені приписуєш. Я кажу: наші війська відступають, бо на 3й рік повномасштабної війни виснажилась не тільки засрашка, але і ЗСУ.

Мій пост був про те, що "нескінчених ресурсів" в засрашки - НЕМАЄ. І ми спостерігаємо реально виснаження по техніці в засрашки. Все інше - ти сам собі додумав. Я більше нічого не писав і не мав на увазі.
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16.09.2024 20:56 Ответить
Просто набридли пости від різних "провидців-брехунів" і танців з бубнами "рашка-все!" на кшталт тебе.
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16.09.2024 22:58 Ответить
Просто треба бути об'єктивним не тільки до стану ЗСУ, але і до стану засрашинських військ. Просто набридли пости від різних всьопропальщиків.
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17.09.2024 00:03 Ответить
вони і без техніки просуваються кожен день
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16.09.2024 08:47 Ответить
хуцпа для лошків.
без арти вони нікуди не просунуться вже.
А арта закінчується як і броня - зі складів вигрібають вже зовсім несвіже гівно часів сраліна
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16.09.2024 09:12 Ответить
Саме так. Вже більше року постачають на фронт гармати М46 та вже з'явились в зведеннях знищеної арти гармати М30. Це фактично останній, насправді, "масовий" ресурс арти. Вони зараз догрібають активно Д-30А.

Ідіотам здається, що 18'000 знищених артсистем - це "приписки ГШ ЗСУ". Але правда в тому, що це тільки знищені та пошкоджені артустановки. В цю цифру не входять зношені. Для тих, хто не дуже розуміє, про що я: артустановка - це досить "тонка машинерія". Ресурс ствола совкової арти - буквально 1000-2000 пострілів. А стволи калібром 100+ мм вони випускають на рік у кількостях десь .... 200 штук. НА РІК. Саме тому на супутникових знімках баз зберігання в останній рік спостерігається різкий ріст кількості коробок та "станин" гармат - які стоять БЕЗ СТВОЛІВ.

Канібалізація набула критичних масштабів. Те, що ще рік вважалось "ресурсом, який потрапить на фронт рано чи пізно", здебільшого ВЖЕ КАНІБАЛІЗОВАНЕ.

Війна входить в термінальну для засрашки фазу - коли техніки та арти буде критична нестача. Ця фаза ВЖЕ почалася. Не скажу, що це дуже цікаво, але розв'язка війни, за кількістю років, - вже ближче, ніж її початок. Бо неможливо воювати без техніки та арти. Піхотою багато не навоюєш.
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16.09.2024 11:46 Ответить
приємно бачити людину яка вміє шукати й аналізувати інформацію, а не вимазуватись зрадою з ніг по вуха на догоду поширеним міфам та жахалкам
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16.09.2024 12:59 Ответить
З такими союзниками як в кацапів зброя в них не закінчиться. То в нас постійно проблеми з озброєнням ..
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16.09.2024 08:50 Ответить
Головне - що з м'ясом проблем не буде, і з дронами та КАБами. ББТ в такому разі не сильно й потрібна.
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16.09.2024 09:00 Ответить
*******! Підари ще кілометрів 60-80 просунуться але потім каток зупиниться
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16.09.2024 09:06 Ответить
По твоєму це мало?десь під Дніпром зупиняться і матимем ще з пару мільйонів безхатьків
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16.09.2024 12:22 Ответить
А я думаю, що коли ЗСУ вийде на кордони 1991 року, ***** виступить з заявою "всі цілі сво досягнені, тепер буде мир. Бо основними двома цілями сво були: знищення мільйона-дво чоловічого дітородного населення кацапії та знищення всіх запасів будь-якої зброї та снарядів, що залишалися на базах зберігання та у військах, бо дуже дорого було то все обслуговувати. Тепер, коли засрашка скинула такий тягар з душі та бюджету - можна замирится і жити щасливо!".
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16.09.2024 12:53 Ответить
 
 