Россияне столкнутся с дефицитом оружия и техники для войны против Украины, что усилит их зависимость от союзников, - ISW
Российская армия может столкнуться с дефицитом вооружения и материальных средств для войны против Украины, поэтому Кремль будет углублять зависимость в удовлетворении своих потребностей от иностранных партнеров.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
Россияне в значительной степени полагаются на восстановление запасов вооружения и военной техники советских времен, особенно бронетехники, для поддержания темпов своих наступательных операций в Украине, отмечают аналитики. И добавляют, что для этого необходимо еще больше мобилизовать экономику и оборонную промышленность и инвестировать в развитие потенциала. Это позволит поддерживать нынешний темп операций в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
В ISW добавляют, что по их данным, Россия исчерпывает советские запасы, но пока не понятно, сможет ли российская оборонная промышленность производить достаточно продукции, чтобы выдержать высокий уровень потерь техники, которые понесут войска в Украине, даже при условии дальнейшей экономической мобилизации.
"Поддержка Северной Кореи ранее позволяла России сохранять значительное артиллерийское преимущество над Украиной, и Россия использовала эти преимущества для поддержки последовательных наступательных операций, направленных на то, чтобы не дать украинским войскам возможности перехватить инициативу", - отметили в Институте.
По мнению экспертов, углубление военного партнерства России с Северной Кореей является символическим для отношений, которые Россия стремится построить с Ираном, КНР и другими желаемыми партнерами.
"Россия, вероятно, столкнется с сокращением запасов вооружений и техники и будет пытаться компенсировать этот дефицит, если она не сможет масштабно обойти западные санкции и значительно расширить свое взаимодействие с иностранными партнерами, чтобы получить достаточное количество военной техники, комплектующих и товаров двойного назначения", - подчеркнули в ISW.
Пожалуйста, подождите...
вони можуть випускати на рік:
Т-90 - 80 екз
Т-72 (піднятих) 800 екз.
совіцький хлам на збереженні використаний на 50%
і це - найкращі за збереженнісю екземпляри
А ось МТЛБ на початок 2022 року в кацапії було 4600 штук на зберіганні. На поточний час на базах (за супутниковими знімками) - залишилось десь 350-400 штук - через майже всі вже дерева проросли. Тобто використано на 100%.
САУ Гіацинт-С - було на зберіганні 800 штук. Використано 550 штук. Залишок 250 коробок - без стволів і теж з деревами в корпусах. Тобто, використано на 100%.
І так - по більшій частині номенклатури. Те, що вироблялось після 1960 року - ВЖЕ використано на 70-90%. В т.ч. і танки. Реальний залошик танків, які зможуть їздити після глибокої капіталки - десь 700 машин. Максимум. Від 5000+ на початок 2022 року...
А так-то - може навіть і Су-152 остаточно познімають з постаментів (одну ЗСУ вже захопили, до речі).
Правда в тому, що в кацапів проблеми не тільки з технікою, але і з особовим складом. Все настільки пагано, що за підписання контратів тепер платять 2.2 мільйони срублів (це десь $25`000) одномоментно. І навіть за таких виплат - бажаючих настільки мало, що ***** вимушений під Харковом та в курській області кидати в бій строковиків. А примус ходити в штурмовки не оклигавших після поранень кацапів вже прийняв гротескні прояви - вони реально на милицях в підрозділи на передок прибувають...
Північна Корея надала засрашці тільки ракети до РСЗВ, снаряди та невелику кількість якихось франкенштейнів на гусінній тязі (НЕ танки) - обладнанні якимось аналогами фаготів. Для порівняння: союзники України передали Україні 1064 основних бойових танків. Відремонтованих, модернізованих та справних, з ********* засобами зв'язку тощо.
Північна Корея не надала засрашці НІ однієї машини для забезпечення моторизованих частин. Союзники передали Україні принаймні 8'000 броньованих машин різного типу (бтр/бмп/мрап тощо).
Тож завали хлєбало, кінчена мразота.
В свою чергу це означатиме, що кацапи дохнутимуть: 1. втомленими. 2. встигатимуть щось зробити щодо штурмовки - значно менше.
Відомо тільки про дуже невелику кількість якихось франкенштейнів на гісуні від північної кореї, озброєних аналогами фаготів. Все.
Тож не "може зіштовхнутися", а ВЖЕ В ПОВНИЙ ЗРІСТ ВИСНАЖЕННЯ ПО ТЕХНІЦІ!.
Мій пост був про те, що "нескінчених ресурсів" в засрашки - НЕМАЄ. І ми спостерігаємо реально виснаження по техніці в засрашки. Все інше - ти сам собі додумав. Я більше нічого не писав і не мав на увазі.
без арти вони нікуди не просунуться вже.
А арта закінчується як і броня - зі складів вигрібають вже зовсім несвіже гівно часів сраліна
Ідіотам здається, що 18'000 знищених артсистем - це "приписки ГШ ЗСУ". Але правда в тому, що це тільки знищені та пошкоджені артустановки. В цю цифру не входять зношені. Для тих, хто не дуже розуміє, про що я: артустановка - це досить "тонка машинерія". Ресурс ствола совкової арти - буквально 1000-2000 пострілів. А стволи калібром 100+ мм вони випускають на рік у кількостях десь .... 200 штук. НА РІК. Саме тому на супутникових знімках баз зберігання в останній рік спостерігається різкий ріст кількості коробок та "станин" гармат - які стоять БЕЗ СТВОЛІВ.
Канібалізація набула критичних масштабів. Те, що ще рік вважалось "ресурсом, який потрапить на фронт рано чи пізно", здебільшого ВЖЕ КАНІБАЛІЗОВАНЕ.
Війна входить в термінальну для засрашки фазу - коли техніки та арти буде критична нестача. Ця фаза ВЖЕ почалася. Не скажу, що це дуже цікаво, але розв'язка війни, за кількістю років, - вже ближче, ніж її початок. Бо неможливо воювати без техніки та арти. Піхотою багато не навоюєш.