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Росіяни зіткнуться з дефіцитом зброї та техніки для війни проти України, що посилить їхню залежність від союзників, - ISW

У РФ закінчуються запаси озброєння

Російська армія може зіштовхнутися з дефіцитом озброєння та матеріальних засобів для війни проти України, тому Кремль поглиблюватиме залежність у задоволенні своїх потреб від іноземних партнерів

Як Інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Росіяни значною мірою покладаються на відновлення запасів озброєння і військової техніки радянських часів, особливо бронетехніки, для підтримки темпів своїх наступальних операцій в Україні, зазначають аналітики. Та додають, що для цього необхідно ще більше мобілізувати економіку й оборонну промисловість та інвестувати в розбудову потенціалу. Це дозволить підтримувати нинішній темп операцій у середньостроковій і довгостроковій перспективі.

В ISW додають, що за їхніми даними, Росія вичерпує радянські запаси, але поки не зрозуміло, чи зможе російська оборонна промисловість виробляти достатньо продукції, щоб витримати високий рівень втрат техніки, яких зазнають війська в Україні, навіть за умови подальшої економічної мобілізації.

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"Підтримка Північної Кореї раніше дозволяла Росії зберігати значну артилерійську перевагу над Україною, і Росія використовувала ці переваги для підтримки послідовних наступальних операцій, спрямованих на те, щоб не дати українським військам змоги перехопити ініціативу", - зазначили в Інституті.

На думку експертів, поглиблення військового партнерства Росії з Північною Кореєю є символічним для відносин, які Росія прагне побудувати з Іраном, КНР та іншими бажаними партнерами.

"Росія, ймовірно, зіткнеться зі скороченням запасів озброєнь і техніки і буде намагатися компенсувати цей дефіцит, якщо вона не зможе масштабно обійти західні санкції і значно розширити свою взаємодію з іноземними партнерами, щоб отримати достатню кількість військової техніки, комплектуючих і товарів подвійного призначення", - підкреслили в ISW.

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Топ коментарі
+3
Інститут бодрить нас?
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16.09.2024 08:17
+2
Русню така залежність влаштовує ...вони підсовують цю зброю українцям, для розхерячення ...але планомірно забирають наші українські землі ...які здає по оманському договорняку 🤡 ...!!!!
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16.09.2024 08:24
+2
Поки вони зіткнуться наші любі партнери зі своїми 50 відсотків економіки остаточно обсеруться.помагальники херові.сама Корея допомагала раші на порядок більше ніж вся обісцяна Європа з америкою Україні
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16.09.2024 08:25
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Інститут бодрить нас?
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16.09.2024 08:17 Відповісти
хіба ще не так?

вони можуть випускати на рік:
Т-90 - 80 екз
Т-72 (піднятих) 800 екз.

совіцький хлам на збереженні використаний на 50%
і це - найкращі за збереженнісю екземпляри
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16.09.2024 08:25 Відповісти
Так зараз в більшості атак кацапи лізуть зовсім без техніки - просочуються малими піхотними групами
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16.09.2024 08:34 Відповісти
Совіцький хлам використаний неоднорідно. От, наприклад, гармати М30 - їх в кацапії 2000 штук. Вже почали підіймати зі зберігання. Але ще і 5% не використано.

А ось МТЛБ на початок 2022 року в кацапії було 4600 штук на зберіганні. На поточний час на базах (за супутниковими знімками) - залишилось десь 350-400 штук - через майже всі вже дерева проросли. Тобто використано на 100%.

САУ Гіацинт-С - було на зберіганні 800 штук. Використано 550 штук. Залишок 250 коробок - без стволів і теж з деревами в корпусах. Тобто, використано на 100%.

І так - по більшій частині номенклатури. Те, що вироблялось після 1960 року - ВЖЕ використано на 70-90%. В т.ч. і танки. Реальний залошик танків, які зможуть їздити після глибокої капіталки - десь 700 машин. Максимум. Від 5000+ на початок 2022 року...

А так-то - може навіть і Су-152 остаточно познімають з постаментів (одну ЗСУ вже захопили, до речі).
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16.09.2024 11:14 Відповісти
Русню така залежність влаштовує ...вони підсовують цю зброю українцям, для розхерячення ...але планомірно забирають наші українські землі ...які здає по оманському договорняку 🤡 ...!!!!
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16.09.2024 08:24 Відповісти
а ще підсовують для розхерячення ваньок
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16.09.2024 08:26 Відповісти
Провокатор дослівно повторює маячню *****... Як же ти палишся, кінчена мразота...

Правда в тому, що в кацапів проблеми не тільки з технікою, але і з особовим складом. Все настільки пагано, що за підписання контратів тепер платять 2.2 мільйони срублів (це десь $25`000) одномоментно. І навіть за таких виплат - бажаючих настільки мало, що ***** вимушений під Харковом та в курській області кидати в бій строковиків. А примус ходити в штурмовки не оклигавших після поранень кацапів вже прийняв гротескні прояви - вони реально на милицях в підрозділи на передок прибувають...
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16.09.2024 11:18 Відповісти
Не треба маніпулювати суспільством ,та викидати х..й зна, яку інфу...це сміт'я не допоможе 🤡...віддавайте владу коммітету нацзахисту, і їдіть б..ді, світ за очі ...от яка моя пропозиція !!!
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16.09.2024 12:17 Відповісти
Поки вони зіткнуться наші любі партнери зі своїми 50 відсотків економіки остаточно обсеруться.помагальники херові.сама Корея допомагала раші на порядок більше ніж вся обісцяна Європа з америкою Україні
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16.09.2024 08:25 Відповісти
Все тобою написане - брехня та маніпуляції. Ти кінчений провокатор, очевидно.

Північна Корея надала засрашці тільки ракети до РСЗВ, снаряди та невелику кількість якихось франкенштейнів на гусінній тязі (НЕ танки) - обладнанні якимось аналогами фаготів. Для порівняння: союзники України передали Україні 1064 основних бойових танків. Відремонтованих, модернізованих та справних, з ********* засобами зв'язку тощо.

Північна Корея не надала засрашці НІ однієї машини для забезпечення моторизованих частин. Союзники передали Україні принаймні 8'000 броньованих машин різного типу (бтр/бмп/мрап тощо).

Тож завали хлєбало, кінчена мразота.
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16.09.2024 11:28 Відповісти
Слиш ти хлєбало,ти де є таке розумне,може хочеш зустрітися,перетремтхто провокатор,
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16.09.2024 12:08 Відповісти
Російська армія може зіштовхнутися з дефіцитом озброєння та матеріальних засобів для війни проти України, ... а може і не зіштовхнутися.
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16.09.2024 08:30 Відповісти
Не будет техники нагребут и погонят на убой мясо.
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16.09.2024 08:38 Відповісти
Добре, що без техніки будуть бігати. Тільки ідіот вважатиме, що пробігти зі зброєю та бк на горбу 10-20 кілометрів "сірої зони" - аби дістатись позицій ЗСУ - то легка справа. Бо тільки ідіот вважатиме, що кацапи катаються на китайських гольфкарах, бо "так приємніше, вітерець обдуває".

В свою чергу це означатиме, що кацапи дохнутимуть: 1. втомленими. 2. встигатимуть щось зробити щодо штурмовки - значно менше.
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16.09.2024 11:32 Відповісти
Про не буде техники - це вже чули ще навесні 22-го року. Ця балаканина виникає регулярно по два-три рази на рік.
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16.09.2024 16:28 Відповісти
А хто їм тисячами танки чи десятками тисяч ббм дасть? Ти чи що? Ані китай, ані північна корея, ані іран - не дали засрашці поки що: ні одного танка, ні однієї гармати, ні одного броньовика (бмп/бтр/мрап тощо).

Відомо тільки про дуже невелику кількість якихось франкенштейнів на гісуні від північної кореї, озброєних аналогами фаготів. Все.

Тож не "може зіштовхнутися", а ВЖЕ В ПОВНИЙ ЗРІСТ ВИСНАЖЕННЯ ПО ТЕХНІЦІ!.
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16.09.2024 11:34 Відповісти
Маніпулюєш. Вигадуєш якусь дурню і мені приписуєш. Я кажу: наші війська відступають, бо на 3й рік повномасштабної війни виснажилась не тільки засрашка, але і ЗСУ.

Мій пост був про те, що "нескінчених ресурсів" в засрашки - НЕМАЄ. І ми спостерігаємо реально виснаження по техніці в засрашки. Все інше - ти сам собі додумав. Я більше нічого не писав і не мав на увазі.
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16.09.2024 20:56 Відповісти
Просто набридли пости від різних "провидців-брехунів" і танців з бубнами "рашка-все!" на кшталт тебе.
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16.09.2024 22:58 Відповісти
Просто треба бути об'єктивним не тільки до стану ЗСУ, але і до стану засрашинських військ. Просто набридли пости від різних всьопропальщиків.
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17.09.2024 00:03 Відповісти
вони і без техніки просуваються кожен день
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16.09.2024 08:47 Відповісти
хуцпа для лошків.
без арти вони нікуди не просунуться вже.
А арта закінчується як і броня - зі складів вигрібають вже зовсім несвіже гівно часів сраліна
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16.09.2024 09:12 Відповісти
Саме так. Вже більше року постачають на фронт гармати М46 та вже з'явились в зведеннях знищеної арти гармати М30. Це фактично останній, насправді, "масовий" ресурс арти. Вони зараз догрібають активно Д-30А.

Ідіотам здається, що 18'000 знищених артсистем - це "приписки ГШ ЗСУ". Але правда в тому, що це тільки знищені та пошкоджені артустановки. В цю цифру не входять зношені. Для тих, хто не дуже розуміє, про що я: артустановка - це досить "тонка машинерія". Ресурс ствола совкової арти - буквально 1000-2000 пострілів. А стволи калібром 100+ мм вони випускають на рік у кількостях десь .... 200 штук. НА РІК. Саме тому на супутникових знімках баз зберігання в останній рік спостерігається різкий ріст кількості коробок та "станин" гармат - які стоять БЕЗ СТВОЛІВ.

Канібалізація набула критичних масштабів. Те, що ще рік вважалось "ресурсом, який потрапить на фронт рано чи пізно", здебільшого ВЖЕ КАНІБАЛІЗОВАНЕ.

Війна входить в термінальну для засрашки фазу - коли техніки та арти буде критична нестача. Ця фаза ВЖЕ почалася. Не скажу, що це дуже цікаво, але розв'язка війни, за кількістю років, - вже ближче, ніж її початок. Бо неможливо воювати без техніки та арти. Піхотою багато не навоюєш.
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16.09.2024 11:46 Відповісти
приємно бачити людину яка вміє шукати й аналізувати інформацію, а не вимазуватись зрадою з ніг по вуха на догоду поширеним міфам та жахалкам
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16.09.2024 12:59 Відповісти
З такими союзниками як в кацапів зброя в них не закінчиться. То в нас постійно проблеми з озброєнням ..
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16.09.2024 08:50 Відповісти
Головне - що з м'ясом проблем не буде, і з дронами та КАБами. ББТ в такому разі не сильно й потрібна.
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16.09.2024 09:00 Відповісти
*******! Підари ще кілометрів 60-80 просунуться але потім каток зупиниться
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16.09.2024 09:06 Відповісти
По твоєму це мало?десь під Дніпром зупиняться і матимем ще з пару мільйонів безхатьків
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16.09.2024 12:22 Відповісти
А я думаю, що коли ЗСУ вийде на кордони 1991 року, ***** виступить з заявою "всі цілі сво досягнені, тепер буде мир. Бо основними двома цілями сво були: знищення мільйона-дво чоловічого дітородного населення кацапії та знищення всіх запасів будь-якої зброї та снарядів, що залишалися на базах зберігання та у військах, бо дуже дорого було то все обслуговувати. Тепер, коли засрашка скинула такий тягар з душі та бюджету - можна замирится і жити щасливо!".
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16.09.2024 12:53 Відповісти
 
 