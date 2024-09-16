Росіяни зіткнуться з дефіцитом зброї та техніки для війни проти України, що посилить їхню залежність від союзників, - ISW
Російська армія може зіштовхнутися з дефіцитом озброєння та матеріальних засобів для війни проти України, тому Кремль поглиблюватиме залежність у задоволенні своїх потреб від іноземних партнерів
Як Інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Росіяни значною мірою покладаються на відновлення запасів озброєння і військової техніки радянських часів, особливо бронетехніки, для підтримки темпів своїх наступальних операцій в Україні, зазначають аналітики. Та додають, що для цього необхідно ще більше мобілізувати економіку й оборонну промисловість та інвестувати в розбудову потенціалу. Це дозволить підтримувати нинішній темп операцій у середньостроковій і довгостроковій перспективі.
В ISW додають, що за їхніми даними, Росія вичерпує радянські запаси, але поки не зрозуміло, чи зможе російська оборонна промисловість виробляти достатньо продукції, щоб витримати високий рівень втрат техніки, яких зазнають війська в Україні, навіть за умови подальшої економічної мобілізації.
"Підтримка Північної Кореї раніше дозволяла Росії зберігати значну артилерійську перевагу над Україною, і Росія використовувала ці переваги для підтримки послідовних наступальних операцій, спрямованих на те, щоб не дати українським військам змоги перехопити ініціативу", - зазначили в Інституті.
На думку експертів, поглиблення військового партнерства Росії з Північною Кореєю є символічним для відносин, які Росія прагне побудувати з Іраном, КНР та іншими бажаними партнерами.
"Росія, ймовірно, зіткнеться зі скороченням запасів озброєнь і техніки і буде намагатися компенсувати цей дефіцит, якщо вона не зможе масштабно обійти західні санкції і значно розширити свою взаємодію з іноземними партнерами, щоб отримати достатню кількість військової техніки, комплектуючих і товарів подвійного призначення", - підкреслили в ISW.
Будь ласка, зачекайте...
вони можуть випускати на рік:
Т-90 - 80 екз
Т-72 (піднятих) 800 екз.
совіцький хлам на збереженні використаний на 50%
і це - найкращі за збереженнісю екземпляри
А ось МТЛБ на початок 2022 року в кацапії було 4600 штук на зберіганні. На поточний час на базах (за супутниковими знімками) - залишилось десь 350-400 штук - через майже всі вже дерева проросли. Тобто використано на 100%.
САУ Гіацинт-С - було на зберіганні 800 штук. Використано 550 штук. Залишок 250 коробок - без стволів і теж з деревами в корпусах. Тобто, використано на 100%.
І так - по більшій частині номенклатури. Те, що вироблялось після 1960 року - ВЖЕ використано на 70-90%. В т.ч. і танки. Реальний залошик танків, які зможуть їздити після глибокої капіталки - десь 700 машин. Максимум. Від 5000+ на початок 2022 року...
А так-то - може навіть і Су-152 остаточно познімають з постаментів (одну ЗСУ вже захопили, до речі).
Правда в тому, що в кацапів проблеми не тільки з технікою, але і з особовим складом. Все настільки пагано, що за підписання контратів тепер платять 2.2 мільйони срублів (це десь $25`000) одномоментно. І навіть за таких виплат - бажаючих настільки мало, що ***** вимушений під Харковом та в курській області кидати в бій строковиків. А примус ходити в штурмовки не оклигавших після поранень кацапів вже прийняв гротескні прояви - вони реально на милицях в підрозділи на передок прибувають...
Північна Корея надала засрашці тільки ракети до РСЗВ, снаряди та невелику кількість якихось франкенштейнів на гусінній тязі (НЕ танки) - обладнанні якимось аналогами фаготів. Для порівняння: союзники України передали Україні 1064 основних бойових танків. Відремонтованих, модернізованих та справних, з ********* засобами зв'язку тощо.
Північна Корея не надала засрашці НІ однієї машини для забезпечення моторизованих частин. Союзники передали Україні принаймні 8'000 броньованих машин різного типу (бтр/бмп/мрап тощо).
Тож завали хлєбало, кінчена мразота.
В свою чергу це означатиме, що кацапи дохнутимуть: 1. втомленими. 2. встигатимуть щось зробити щодо штурмовки - значно менше.
Відомо тільки про дуже невелику кількість якихось франкенштейнів на гісуні від північної кореї, озброєних аналогами фаготів. Все.
Тож не "може зіштовхнутися", а ВЖЕ В ПОВНИЙ ЗРІСТ ВИСНАЖЕННЯ ПО ТЕХНІЦІ!.
Мій пост був про те, що "нескінчених ресурсів" в засрашки - НЕМАЄ. І ми спостерігаємо реально виснаження по техніці в засрашки. Все інше - ти сам собі додумав. Я більше нічого не писав і не мав на увазі.
без арти вони нікуди не просунуться вже.
А арта закінчується як і броня - зі складів вигрібають вже зовсім несвіже гівно часів сраліна
Ідіотам здається, що 18'000 знищених артсистем - це "приписки ГШ ЗСУ". Але правда в тому, що це тільки знищені та пошкоджені артустановки. В цю цифру не входять зношені. Для тих, хто не дуже розуміє, про що я: артустановка - це досить "тонка машинерія". Ресурс ствола совкової арти - буквально 1000-2000 пострілів. А стволи калібром 100+ мм вони випускають на рік у кількостях десь .... 200 штук. НА РІК. Саме тому на супутникових знімках баз зберігання в останній рік спостерігається різкий ріст кількості коробок та "станин" гармат - які стоять БЕЗ СТВОЛІВ.
Канібалізація набула критичних масштабів. Те, що ще рік вважалось "ресурсом, який потрапить на фронт рано чи пізно", здебільшого ВЖЕ КАНІБАЛІЗОВАНЕ.
Війна входить в термінальну для засрашки фазу - коли техніки та арти буде критична нестача. Ця фаза ВЖЕ почалася. Не скажу, що це дуже цікаво, але розв'язка війни, за кількістю років, - вже ближче, ніж її початок. Бо неможливо воювати без техніки та арти. Піхотою багато не навоюєш.