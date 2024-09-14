Буданов: РФ хоче завершити війну своєю перемогою до кінця 2025 - початку 2026 року

РФ хотіла б завершити війну до кінця 2025 - початку 2026 року своєю перемогою, тому що з літа 2025 року в неї почнуться серйозні проблеми в економіці й виникне необхідність мобілізації.

Відповідну заяву зробив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов під час зустрічі "Ялтинська європейська стратегія" (YES), пише "Інтерфакс-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.

"2025-й рік для них, рубіж 25-го - початок 26-го - він для них ключовий. Вони і хочуть все це закінчити, тому що за їхніми власними підрахунками, якщо вони не виходять із цієї війни умовними переможцями, вони на далеке, скажімо так, майбутнє, яке можна прорахувати, - це горизонт від 30-ти років, - випадають узагалі з можливості бачити в Росії наддержаву, до чого вони прагнуть", - сказав керівник розвідки.

За словами Буданова, Росія прогнозує, що "всі проблеми у них почнуться влітку 25-го року", оскільки об'єднаються як фінансово-економічний фактор, так і соціально-політичний.

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"Вони прогнозують, що приблизно в період літа 25-го року негативний вплив на економіку почне бути дуже відчутним для їхньої країни. Із цим, до речі, пов'язано безліч процесів, які вони намагаються зараз прискорити у своїй державі, щоб максимально вийти в цей період так, як би їм хотілося. Їм хотілося б завершити своєю перемогою, на жаль", - заявив очільник ГУР.

Також, за словами Буданова, влітку 2025 року росіяни стикнуться з недобором в армію. Тоді перед керівництвом країни-агресорки постане дилема, або оголошувати мобілізацію, або ж зменшувати інтенсивність бойових дій, що для них може бути критично.

Начальник ГУР також вважає, що в втома від війни в Росії існує, бо війна вже торкнулася великого прошарку населення РФ.

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Посилаючись на російські документи, Буданов зазначив, що в разі відсутності російської перемоги до кінця 2025 року у світі залишаються лише дві наддержави - США і Китай, а місця РФ там не буде.

"Вони це ясно усвідомлюють. Для них це ключовий період. Тому вони будуть робити все можливе, щоб у їхньому розумінні перемогти. Інакше вони вилітають з абсолютно всіх світових процесів. Усе, на що вони можуть розраховувати - це регіональне лідерство, а це їх не влаштовує", - підсумував очільник ГУР.

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