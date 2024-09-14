Буданов: РФ хоче завершити війну своєю перемогою до кінця 2025 - початку 2026 року
РФ хотіла б завершити війну до кінця 2025 - початку 2026 року своєю перемогою, тому що з літа 2025 року в неї почнуться серйозні проблеми в економіці й виникне необхідність мобілізації.
Відповідну заяву зробив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов під час зустрічі "Ялтинська європейська стратегія" (YES), пише "Інтерфакс-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.
"2025-й рік для них, рубіж 25-го - початок 26-го - він для них ключовий. Вони і хочуть все це закінчити, тому що за їхніми власними підрахунками, якщо вони не виходять із цієї війни умовними переможцями, вони на далеке, скажімо так, майбутнє, яке можна прорахувати, - це горизонт від 30-ти років, - випадають узагалі з можливості бачити в Росії наддержаву, до чого вони прагнуть", - сказав керівник розвідки.
За словами Буданова, Росія прогнозує, що "всі проблеми у них почнуться влітку 25-го року", оскільки об'єднаються як фінансово-економічний фактор, так і соціально-політичний.
"Вони прогнозують, що приблизно в період літа 25-го року негативний вплив на економіку почне бути дуже відчутним для їхньої країни. Із цим, до речі, пов'язано безліч процесів, які вони намагаються зараз прискорити у своїй державі, щоб максимально вийти в цей період так, як би їм хотілося. Їм хотілося б завершити своєю перемогою, на жаль", - заявив очільник ГУР.
Також, за словами Буданова, влітку 2025 року росіяни стикнуться з недобором в армію. Тоді перед керівництвом країни-агресорки постане дилема, або оголошувати мобілізацію, або ж зменшувати інтенсивність бойових дій, що для них може бути критично.
Начальник ГУР також вважає, що в втома від війни в Росії існує, бо війна вже торкнулася великого прошарку населення РФ.
Посилаючись на російські документи, Буданов зазначив, що в разі відсутності російської перемоги до кінця 2025 року у світі залишаються лише дві наддержави - США і Китай, а місця РФ там не буде.
"Вони це ясно усвідомлюють. Для них це ключовий період. Тому вони будуть робити все можливе, щоб у їхньому розумінні перемогти. Інакше вони вилітають з абсолютно всіх світових процесів. Усе, на що вони можуть розраховувати - це регіональне лідерство, а це їх не влаштовує", - підсумував очільник ГУР.
Будь ласка, зачекайте...
Згідно з режимом контролю за ракетними технологіями (РКРТ) ми отримали експортну версію Storm Shadow (Scalp), яка має урізану дальність майже вдвічі та становить 250-290 км. е другий мат.
Міняй свій діван.
По друге, більш дальнобійну версію ми не отримаємо, бо це зламає всю систему міжнародних договорів РКРТ, і ніхто з більш ніж тридцяти цивілізованих країн-учасників договорів РКРТ на це не піде, бо за цим послідують санкії, які стосуються військового експорту та передачі військових технологій.
Хєровий із тебе екперт.
Для приймання та обробки вантажів і автотранспорту порт має суховантажний і автопоромний причали. Суховантажний причал здатний приймати судна довжиною до 135 м, з осадкою до 6 м і оснащений двома портальними кранами вантажністю по 10 тонн кожен. Автопоромний причал призначений для обробки суден із кормовою апареллю.
І припиняй нести пургу, бо смішно виглядаєш.
З ракетами ти знов заблудився - ракети нам передали.
Щодо виготовлення ракет, то не треба мені приписувати своїх фантазій, залиш їх при собі.
Щодо "неформальної угоди", як ти стверджуєш, то всі країни-підписанти РКРТ дотримуються експортного контролю за міжнародними передачами таких товарів згідно керівним принципам «Вассенаарської домовленості», і Україна у тому числі, і у січні 2018 року Україна запровадила Єдиний список товарів подвійного використання, який відповідає Регламенту Ради ЄС про встановлення режиму Співтовариства щодо контролю експорту, передачі, посередництва та транзиту товарів подвійного використання.
І твої маніпуляції про паляницю тут ні до чого.
і да, емодзі не допомагають, коли аргументів нема.
вы знаете протяженность побудованой дороги? Это перемычка между существующими линиями и промышленными ветками в ж.д тупики. Им пришлось проложить не более 10 км.
АЛЕ....Ермак працює, а Венс і Трамп - ще ті виродки, тому все може бути
Ну ну... Прислухайтесь до Буданги.
до нападу на Україну в 2024 р. їй ще вдавалось всіх дурити
а після Курської операції всі очманіли - рузький мішка весь вилиняв.
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Чи може в такому випаду Польща та Прибалтика з ЕС обсеруться та ще більше санкцій заведуть проти Орди?
Яке "лідорство"? Московії кінець як "сверхдержаві" в любому випадку.
Для кого оцей бред ти несеш, потужний ти наш?
Кирило, а до якого року Україна планує закінчити цю війну перемогою? Чи в неї немає цього в планах взагалі?
Формально війна не починалась, тож нічого й закінчувати. А бойові дії в Україні скінчилися ще літом, як і планував Уряд. Шмигаль особисто відзвітував про 100% асваєніє військового бюджету.
Чи цей, пацючо-мародерський фактор, пан генерал взагалі не брав до уваги? Дарма!
1. Поки РФ є найбільшим у світі джерелом корисних копалин, її економіці глобально нічого не загрожує. Це підтвердять країни БРІКС.
2. Незначне зниження рівня доходу громадян РФ не може призвести до жодних соціальних зрушень усередині РФ. А успіхи армії РФ на фронті можуть нівелювати навіть значне падіння рівня життя лаптеногих.
3. «Наддержавою» РФ залишиться доти: див. п. 1, буде найбільшою країною у світі (територіально), має значну кількість населення, найбільшу ядерну державу у світі, потужний ВПК, лояльне до влади населення.
4. Уся ця т.зв. «аналітика» Буданова ґрунтується на дослідженнях OSINTєрів щодо баз зберігання техніки в РФ. Вони порахували, що бази повністю спорожніють у 2026 р. тобто у РФ, типу, «закінчиться техніка». Так порахував Буданов і видав подібну «аналітику», приплюсувавши свої фантазії.
Насправді все складніше, тому що є ще техніка в ангарах (яку порахувати неможливо), є ремонт/відновлення, є ВПК, є допомога «осі зла» і багато інших чинників.
Чи баба Буданга?
Чи є страх що Кім по бімбой жахне?