УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9089 відвідувачів онлайн
Новини Війна
10 411 85
Буданов (469) росія (63574)

Буданов: РФ хоче завершити війну своєю перемогою до кінця 2025 - початку 2026 року

Буданов про бажання РФ завершити війну до 2026 року

РФ хотіла б завершити війну до кінця 2025 - початку 2026 року своєю перемогою, тому що з літа 2025 року в неї почнуться серйозні проблеми в економіці й виникне необхідність мобілізації.

Відповідну заяву зробив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов під час зустрічі "Ялтинська європейська стратегія" (YES), пише "Інтерфакс-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.

"2025-й рік для них, рубіж 25-го - початок 26-го - він для них ключовий. Вони і хочуть все це закінчити, тому що за їхніми власними підрахунками, якщо вони не виходять із цієї війни умовними переможцями, вони на далеке, скажімо так, майбутнє, яке можна прорахувати, - це горизонт від 30-ти років, - випадають узагалі з можливості бачити в Росії наддержаву, до чого вони прагнуть", - сказав керівник розвідки.

За словами Буданова, Росія прогнозує, що "всі проблеми у них почнуться влітку 25-го року", оскільки об'єднаються як фінансово-економічний фактор, так і соціально-політичний.

Читайте також: Відвоювати Крим набагато легше, ніж Донбас, - Буданов

"Вони прогнозують, що приблизно в період літа 25-го року негативний вплив на економіку почне бути дуже відчутним для їхньої країни. Із цим, до речі, пов'язано безліч процесів, які вони намагаються зараз прискорити у своїй державі, щоб максимально вийти в цей період так, як би їм хотілося. Їм хотілося б завершити своєю перемогою, на жаль", - заявив очільник ГУР.

Також, за словами Буданова, влітку  2025 року росіяни стикнуться з недобором в армію. Тоді перед керівництвом країни-агресорки постане дилема, або оголошувати мобілізацію, або ж зменшувати інтенсивність бойових дій, що для них може бути критично.

Начальник ГУР також вважає, що в втома від війни в Росії існує, бо війна вже торкнулася великого прошарку населення РФ.

Читайте також: Україні найбільше проблем серед союзників Росії створює КНДР, - Буданов

Посилаючись на російські документи, Буданов зазначив, що  в разі відсутності російської перемоги до кінця 2025 року у світі залишаються лише дві наддержави - США і Китай, а місця РФ там не буде.

"Вони це ясно усвідомлюють. Для них це ключовий період. Тому вони будуть робити все можливе, щоб у їхньому розумінні перемогти. Інакше вони вилітають з абсолютно всіх світових процесів. Усе, на що вони можуть розраховувати - це регіональне лідерство, а це їх не влаштовує", - підсумував очільник ГУР.

Читайте також: На Росію чекають серйозні зміни у силовому блоці, - Буданов
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+33
Про каву в Криму Буданга вже не розказує?
показати весь коментар
15.09.2024 00:04
+25
Він на разі виписує перепустки за кордон дмитрукам, арестовичам, коля-каклєтам та іншим мажорам. Кажуть, це прибутково
показати весь коментар
15.09.2024 00:08
+21
Буданов - це зливний бачок ФСБ і утилізатор ГУР. Скільки він поклав українських розвідників у нападі у відкритому морі на вишку? Замість того, щоби підірвати в тайзі БАМ, щоби нічого з Кореї і Китаю не постачалось.
показати весь коментар
15.09.2024 00:13
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кацапи переганяють свої недобиті ******** з новососійська в сочі-хуйочі.бояться сторм шедоу
показати весь коментар
15.09.2024 00:01 Відповісти
... Ось так..., карти не брешуть!...
показати весь коментар
15.09.2024 00:35 Відповісти
Карти Таро?
показати весь коментар
15.09.2024 00:55 Відповісти
а чого бояться? До Новоросійська від ЛБЗ все одно 400+ кілометрів, так у Новоросійську хоч бонові загородження на вході стоять, а в Сочі корита тримати ніде. Хіба що на якорях напроти пляжів під усіма штормами та БЕКами. Не думаю, що туди хоть щось можно перегнати.
показати весь коментар
15.09.2024 01:06 Відповісти
У вас дитячі і уявлення про кацапів.Бутусов показав їхні укріплення у Курській області якби у нас такі були у Харківській кацапи і метра б не пройшли,будують вони і ангари для літаків і запасний порт в окупованій Абхазії і залізницю з ростова на Маріуполь.що їм заважає щось побудувати і в Сочі
показати весь коментар
15.09.2024 08:27 Відповісти
у вас дитячі уявлення про військові морські бази. Море - це не курська область, де можно накопати бліндажів та ангари для кораблів. Звісно, якщо ви уявляєте, що вони викопають в Сочі бухту, то це ситуація важка, і вам ніхто не допоможе.
показати весь коментар
15.09.2024 08:35 Відповісти
Бухта в Сочі є і їі вистачить для тимчасового перебування 16 іржавих ********,шах та мат диванний іксперд.
показати весь коментар
15.09.2024 08:43 Відповісти
у вас гуг-мап зламася?
показати весь коментар
15.09.2024 08:44 Відповісти
Ні, і ще одне дальність ракети сторм шедоу 560 км,матчастину вчи,двієчник.
показати весь коментар
15.09.2024 08:48 Відповісти
якщо у вас не зламався гугл-мап, то всеж таки пошукайте в Сочі бухту на 16 іржавих ********. Це перший мат.
Згідно з режимом контролю за ракетними технологіями (РКРТ) ми отримали експортну версію Storm Shadow (Scalp), яка має урізану дальність майже вдвічі та становить 250-290 км. е другий мат.
Міняй свій діван.
показати весь коментар
15.09.2024 09:08 Відповісти
По-перше гугли сочінський морський торговий порт.По друге вчора ми отримали менш дальнобійну версію а сьогодні отримаємо більш дальнобійну разом з дозволом бити углиб сосії,звичайно кацапи діють на випередження новоросійськ від Сочі на відстані 283 км.твій диван прогорів,купляй новий.
показати весь коментар
15.09.2024 09:27 Відповісти
по перше, у ту жопку яку ти називаєш торговим портом, ледь можно запхати пару шестидесятиметрових моторних яхт, а вся інша площа цієї бухточки заставлена маломірними судами, тому на тій площі 200х500 метрів не поміститься навіть сраний корвет.
По друге, більш дальнобійну версію ми не отримаємо, бо це зламає всю систему міжнародних договорів РКРТ, і ніхто з більш ніж тридцяти цивілізованих країн-учасників договорів РКРТ на це не піде, бо за цим послідують санкії, які стосуються військового експорту та передачі військових технологій.
Хєровий із тебе екперт.
показати весь коментар
15.09.2024 09:50 Відповісти
ну, це як раз аргумент твого рівня. Хоч би не ганьбився перед форумчанами.
показати весь коментар
15.09.2024 10:35 Відповісти
Довжина корвєта 90 м порт може приймати суда довжиною 220 м гугли,тому жопа у тебе замість голови ,шановний.
показати весь коментар
15.09.2024 10:34 Відповісти
бачу на гугл-мап тебе таки забанили.
показати весь коментар
15.09.2024 10:36 Відповісти
Два пасажирські причали порту загальною довжиною 330 м здатні приймати судна довжиною до 220 м з осадкою до 8,5 м. Порт не замерзає, навігація триває цілий рік. Через нього здійснюється пасажирське сполучення з https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%96 Поті та https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BC%D1%96 Батумі , вантажно-пасажирське сполучення з турецькими портами https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D0%BD Трабзон і https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D0%BB Стамбул .

Для приймання та обробки вантажів і автотранспорту порт має суховантажний і автопоромний причали. Суховантажний причал здатний приймати судна довжиною до 135 м, з осадкою до 6 м і оснащений двома портальними кранами вантажністю по 10 тонн кожен. Автопоромний причал призначений для обробки суден із кормовою апареллю.
показати весь коментар
15.09.2024 10:41 Відповісти
там на гуглмап є кнопочка "+" і лінієчка. Поміряй ту акваторію. На всяк випадок - вона знаходиться ось https://www.google.com/maps/place/43%C2%B034 тут .
І припиняй нести пургу, бо смішно виглядаєш.
показати весь коментар
15.09.2024 10:50 Відповісти
Обісрався і включив режим дурника.я тобі офіційні дані навів.які можна перевірити так що засунь свою лінійочку....теж саме по ракетним договорам єдина причина в тому що нам ще не передали ракети страхи ескаляції старих пердунів на Заході і аж ніяк не страх перед резолюціями ООН які тільки лінивий не порушив.ти ще скажи що коли в нас будуть виготовляти далекобійні ракети проти нас введуть санкції.
показати весь коментар
15.09.2024 11:06 Відповісти
виглядаєш смішно з цими "офіційними даними" в які не запхати ніякі більш-менш серйозні військові кораблі. Як тільки там буде базуватись хоч один БДК, то розкажеш мені тут у коментах.
З ракетами ти знов заблудився - ракети нам передали.
Щодо виготовлення ракет, то не треба мені приписувати своїх фантазій, залиш їх при собі.
показати весь коментар
15.09.2024 11:19 Відповісти
Це ти виглядаєш смішно зі своїми потугами видати великий порт розбудований до олімпіади за стоянку для яхт та неформальну угоду за повноцінний договір.паляниця мабуть теж фейк
показати весь коментар
15.09.2024 11:23 Відповісти
якщо ти віриш, що там кацапи викопали півкілометрову бухту і побудований великий порт до їхньої алєньпіади, то це твої проблеми з критичним мисленням.
Щодо "неформальної угоди", як ти стверджуєш, то всі країни-підписанти РКРТ дотримуються експортного контролю за міжнародними передачами таких товарів згідно керівним принципам «Вассенаарської домовленості», і Україна у тому числі, і у січні 2018 року Україна запровадила Єдиний список товарів подвійного використання, який відповідає Регламенту Ради ЄС про встановлення режиму Співтовариства щодо контролю експорту, передачі, посередництва та транзиту товарів подвійного використання.
І твої маніпуляції про паляницю тут ні до чого.

і да, емодзі не допомагають, коли аргументів нема.
показати весь коментар
15.09.2024 11:44 Відповісти
Життя занадто коротке для того щоб витрачати його на спілкування з ідіотом.тому моє спілкування з тобою закінчене.
показати весь коментар
15.09.2024 11:48 Відповісти
приходь на форум через пару тижнів, коли всі хто читав твою маячню, хоч трохи забудуть твої "експертні" екзерсиси.
показати весь коментар
15.09.2024 11:52 Відповісти
Зайшов на сайт порту і прочитав причал номер один може приймати суда довжиною 355 метрів,причал номер два може приймати суда довжиною 375 м
показати весь коментар
15.09.2024 11:14 Відповісти
удачі у вивченні кацапських фантазій.
показати весь коментар
15.09.2024 11:20 Відповісти
,будують ........ залізницю з ростова на Маріуполь.
вы знаете протяженность побудованой дороги? Это перемычка между существующими линиями и промышленными ветками в ж.д тупики. Им пришлось проложить не более 10 км.
показати весь коментар
15.09.2024 09:51 Відповісти
даремно намагаєтесь дискутувати. Бачите, людина зранку у неадекваті. Воно вам треба...
показати весь коментар
15.09.2024 10:39 Відповісти
показати весь коментар
15.09.2024 00:02 Відповісти
Якщо нас не задуть США, ЕС, Ермак, Зе і тд - то цьому не бувати. Вони майже 3 роки "беруть" донбас. Яка перемога? Без зради нас кимось - їм цього не видати.

АЛЕ....Ермак працює, а Венс і Трамп - ще ті виродки, тому все може бути
показати весь коментар
15.09.2024 00:03 Відповісти
Але Донбас захищають мобілізовані з всієї України, і якщо їх всіх там положити, то захищати інші 20+ областей буде нікому - така думка у вашу голову не приходить? Німеччина програма 1 Світову на території Франції, попросту втративши подальшу можливість ведення війни
показати весь коментар
15.09.2024 01:14 Відповісти
Кого ти там зібрався ложити?
показати весь коментар
15.09.2024 03:07 Відповісти
Не він - зеленский - без зброї, без фортіфікацій, без аптечок, без дронів....
показати весь коментар
15.09.2024 05:36 Відповісти
Про каву в Криму Буданга вже не розказує?
показати весь коментар
15.09.2024 00:04 Відповісти
Він на разі виписує перепустки за кордон дмитрукам, арестовичам, коля-каклєтам та іншим мажорам. Кажуть, це прибутково
показати весь коментар
15.09.2024 00:08 Відповісти
Тобто ти так в Польщу і втік?
показати весь коментар
15.09.2024 03:08 Відповісти
38-летний "дед Панас".
показати весь коментар
15.09.2024 00:05 Відповісти
От нетреба ображати діда Панаса.
показати весь коментар
15.09.2024 00:52 Відповісти
БудВангаоФФ
показати весь коментар
15.09.2024 00:09 Відповісти
https://24tv.ua/navesni-********-pochne-noviy-kontrnastup-budanov_n2485175 Навесні Україна почне новий контрнаступ - Буданов.

Ну ну... Прислухайтесь до Буданги.
показати весь коментар
15.09.2024 00:10 Відповісти
рашка не супердержава з 1991 р.
до нападу на Україну в 2024 р. їй ще вдавалось всіх дурити
а після Курської операції всі очманіли - рузький мішка весь вилиняв.
.
показати весь коментар
15.09.2024 00:12 Відповісти
Моль поїла мішку)))
показати весь коментар
15.09.2024 00:53 Відповісти
Але чомусь коаліція з 50+ найрозвиненіших держав бояться цього облізлого ведмедя? Можливо їм відомо більше за ваші хотячки?
показати весь коментар
15.09.2024 01:16 Відповісти
яз
показати весь коментар
15.09.2024 06:01 Відповісти
Договорняк між Б... та Х... 4 місяці з початку цього року адміністрація США не поставляла зброю в Україну під час наступу кацапів на Донбасі, хоча невикористаними залишилося 8 млрд доларів. З пакету у 61 млрд військової допомоги відправлено тільки 2 млрд. 5.8 млрд можуть згоріти через 2 тижні. Тобто Конгресс не боїться, тут інше.
показати весь коментар
15.09.2024 09:12 Відповісти
гугліть - бритва окама
показати весь коментар
15.09.2024 10:34 Відповісти
Буданов - це зливний бачок ФСБ і утилізатор ГУР. Скільки він поклав українських розвідників у нападі у відкритому морі на вишку? Замість того, щоби підірвати в тайзі БАМ, щоби нічого з Кореї і Китаю не постачалось.
показати весь коментар
15.09.2024 00:13 Відповісти
Що там вишки. Прапор у Ялті поставив і сфоткав? От і молодець. Пофіг, що були втрати і командира взводу взяли в полон. Зате з прапором сфоткались. Потужно.
показати весь коментар
15.09.2024 00:15 Відповісти
Покажи як треба
показати весь коментар
15.09.2024 03:04 Відповісти
зебіле, а могло б ти зализати на смерть головного зебіла взесвіту та ОПу?
показати весь коментар
15.09.2024 10:57 Відповісти
Было же Киев за 3 дня
показати весь коментар
15.09.2024 00:14 Відповісти
Ну завершить орда війну, з них знімусь санкції, відкриють для московитів кордони?
Чи може в такому випаду Польща та Прибалтика з ЕС обсеруться та ще більше санкцій заведуть проти Орди?
Яке "лідорство"? Московії кінець як "сверхдержаві" в любому випадку.
Для кого оцей бред ти несеш, потужний ти наш?
показати весь коментар
15.09.2024 00:18 Відповісти
Привіт, Кирило. Кави хочеш?
показати весь коментар
15.09.2024 00:28 Відповісти
Кава залишилась , а от пропозицію вже географічно зменшили ...коломойша вже не кіпріот ...залишилося 🤡 запропонувати між засіданнями у суді ...і за" гратами " є гумор
показати весь коментар
15.09.2024 00:42 Відповісти
РФ хоче завершити війну своєю перемогою до кінця 2025 - початку 2026 року Джерело:

Кирило, а до якого року Україна планує закінчити цю війну перемогою? Чи в неї немає цього в планах взагалі?
показати весь коментар
15.09.2024 01:18 Відповісти
Ібать, який стратег...
показати весь коментар
15.09.2024 01:47 Відповісти
ванга-буданга
показати весь коментар
15.09.2024 01:56 Відповісти
А якже кава у Ялті?
показати весь коментар
15.09.2024 03:53 Відповісти
Про що він?
Формально війна не починалась, тож нічого й закінчувати. А бойові дії в Україні скінчилися ще літом, як і планував Уряд. Шмигаль особисто відзвітував про 100% асваєніє військового бюджету.
Чи цей, пацючо-мародерський фактор, пан генерал взагалі не брав до уваги? Дарма!
показати весь коментар
15.09.2024 05:37 Відповісти
Просто воно нарешті прочитало шо якийсь американський генерал казав ще на початку 24 року - Україна, при такому підході військово-політичного керівництва, може проіснувати до 25 року.
показати весь коментар
15.09.2024 05:39 Відповісти
Це ні про що. Той же Буданов буде в 25 році сидіти розповідати, як кацапи збідніли і прагнуть закінчити війну наприклад року до 2028.. Інфа для бідних. Нічого нового
показати весь коментар
15.09.2024 07:08 Відповісти
Кожен рiк одна й та сама пластiнка. Ще трошки i проблеми в економіці, угрози бунтiв, чечени взбунтуются,санкцiйна полiтика вщент унеможливiть фiнансування армiйской машини,i таке iнше. Ну харе вже про цi чорнi лебедi заливати.
показати весь коментар
15.09.2024 07:43 Відповісти
А ви,********,чого хочете?
показати весь коментар
15.09.2024 07:52 Відповісти
Чтобы войнушка длилась до конца. Побольше наворовать и обеспечить себе безбедную старость
показати весь коментар
15.09.2024 08:37 Відповісти
Серйозно сприймати Буданова себе не поважати ,скільки через його необдумані операції загинуло наших спецназівців ?а чому не було жодної інформації перед вторгненням що буде наступ з Криму і білорусі це його робота ,ще одна маячня про росію наддержаву країна яка має ВВП менше чим в Італії і займає 12 місце та і то за рахунок сировини,про каву в Ялті всі чули,тому краще він займався своєю справою а не роздавав інтерв'ю.
показати весь коментар
15.09.2024 08:29 Відповісти
Ванга из разряда ракет нет, в следующем году будем в Крыму. В крыму побывали поставили флаг и уплыли, ракет нет зато теперь выпускают новые. Бабка буданга льёт воду похлеще зели
показати весь коментар
15.09.2024 08:36 Відповісти
мрийнык ,...ть ((((
показати весь коментар
15.09.2024 08:49 Відповісти
прочитай коменты и исчезни со своими сранными прогнозами (((
показати весь коментар
15.09.2024 08:51 Відповісти
Повір буданову і відміркуй навпаки.
показати весь коментар
15.09.2024 09:06 Відповісти
Якби буданова в газпром влаштувати аналітиком то газпрому б швидко наступив кирдик.
показати весь коментар
15.09.2024 09:11 Відповісти
Нам бы ночь простоять да день продержаться, а там и Красная Армия подоспеет!
показати весь коментар
15.09.2024 09:34 Відповісти
У Буданова аналітика рівня бабусь біля під'їзду. Насправді:
1. Поки РФ є найбільшим у світі джерелом корисних копалин, її економіці глобально нічого не загрожує. Це підтвердять країни БРІКС.
2. Незначне зниження рівня доходу громадян РФ не може призвести до жодних соціальних зрушень усередині РФ. А успіхи армії РФ на фронті можуть нівелювати навіть значне падіння рівня життя лаптеногих.
3. «Наддержавою» РФ залишиться доти: див. п. 1, буде найбільшою країною у світі (територіально), має значну кількість населення, найбільшу ядерну державу у світі, потужний ВПК, лояльне до влади населення.
4. Уся ця т.зв. «аналітика» Буданова ґрунтується на дослідженнях OSINTєрів щодо баз зберігання техніки в РФ. Вони порахували, що бази повністю спорожніють у 2026 р. тобто у РФ, типу, «закінчиться техніка». Так порахував Буданов і видав подібну «аналітику», приплюсувавши свої фантазії.
Насправді все складніше, тому що є ще техніка в ангарах (яку порахувати неможливо), є ремонт/відновлення, є ВПК, є допомога «осі зла» і багато інших чинників.
показати весь коментар
15.09.2024 09:44 Відповісти
Оо, випив кави в ялті і знову поніс ''галіматью''
показати весь коментар
15.09.2024 10:02 Відповісти
Буданов з відпустки повернувся і почав свою демагогію.
показати весь коментар
15.09.2024 10:57 Відповісти
Секта арестовечей
показати весь коментар
15.09.2024 10:58 Відповісти
показати весь коментар
15.09.2024 11:32 Відповісти
Цілий генерал а такий ідіот 😳
показати весь коментар
15.09.2024 11:39 Відповісти
генерал-лейтенант.
показати весь коментар
15.09.2024 12:12 Відповісти
А шо путло сдохне до того часу від раку він не казав???
показати весь коментар
15.09.2024 12:27 Відповісти
Це пресаташе,речник ???
Чи баба Буданга?
показати весь коментар
15.09.2024 12:32 Відповісти
А, чергова порція фантазій Мюнхгаузена... пардон, Буданова.
показати весь коментар
15.09.2024 12:43 Відповісти
А шо ми там прогнозуємо? Мож топити Корейські кораблі?

Чи є страх що Кім по бімбой жахне?
показати весь коментар
15.09.2024 13:01 Відповісти
 
 