Україні найбільше проблем серед союзників Росії створює КНДР, - Буданов
Північна Корея з великим відривом лідирує в переліку постачальників озброєння Росії. Обсяги поставок зброї та боєприпасів із КНДР напряму впливають на інтенсивність бойових дій.
Про це заявив очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов під час зустрічі "Ялтинська європейська стратегія" (YES), пише LB, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ті обʼєми процесів, які вони (КНДР, - ред.) постачають, вони напряму впливають на інтенсивність бойових дій", - сказав очільник розвідки.
За словами Буданова, Північна Корея на першому місці серед країн, які надають найбільшу військову підтримку Росії, оскільки обсяги поставок непорівнянні.
Керівник ГУР зазначив, що розвідка бачить весь маршрут поставок: прихід корабля у порт, розвантаження, пересування залізницею тощо. З моменту прибуття корабля з Північної Кореї проходить вісім-дев'ять днів, поки боєприпаси досягнуть фронту. Потім, за словами Буданова, упродовж двох тижнів росіяни це інтенсивно використовують.
"Так, постачання ракет – неприємно для нас, але таке постачання боєприпасів – з цим не можемо нічого зробити", - заявив Буданов.
Будь ласка, зачекайте...
І виробництво одного снаряду 152 у них коштує раз у 20 дешевше, ніж виробництво 155 снаряду у Європі чи США, бо робоча сила бескоштовна.
Пан жартує?
Бо як минулого року в одному тунелі на далекому-далекому сході раптово сталося "вазгараніє сухой трави", описані процеси зішли на нівець.
Доставка йде залізницею. Транссіб має довжину в 10,000 км, трави багато, є й суха. То може хай собі горить?
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Висади десант, постав прапор України десь у центрі Пхеньяну. Без тебе усі знають що робить КНДР.
А це дрони, ракети, керовані бомби, літаки, рлс, реб, радіостанції…
Купити ділянку землі і запускати звідти наші улюблені дрони.
Для початку.
...От тільки трохи доведеться повозитися, виколупуючи оте всєхбамбіть з-під асфальту. Ніт?