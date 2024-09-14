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Буданов (469) КНДР (1115) зброя (7278) росія (63574)

Україні найбільше проблем серед союзників Росії створює КНДР, - Буданов

Буданов розповів, що КНДР найбільше постачає боєприпасів до РФ

Північна Корея з великим відривом лідирує в переліку постачальників озброєння Росії. Обсяги поставок зброї та боєприпасів із КНДР напряму впливають на інтенсивність бойових дій.

Про це заявив очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов під час зустрічі "Ялтинська європейська стратегія" (YES), пише LB, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ті обʼєми процесів, які вони (КНДР, - ред.) постачають, вони напряму впливають на інтенсивність бойових дій", - сказав очільник розвідки.

За словами Буданова, Північна Корея на першому місці серед країн, які надають найбільшу військову підтримку Росії, оскільки обсяги поставок непорівнянні.

Керівник ГУР зазначив, що розвідка бачить весь маршрут поставок: прихід корабля у порт, розвантаження, пересування залізницею тощо. З моменту прибуття корабля з Північної Кореї проходить вісім-дев'ять днів, поки боєприпаси досягнуть фронту. Потім, за словами Буданова, упродовж двох тижнів росіяни це інтенсивно використовують.

"Так, постачання ракет – неприємно для нас, але таке постачання боєприпасів – з цим не можемо нічого зробити", - заявив Буданов.

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Топ коментарі
+7
Капець. Якась нещасна, голодна, (як нам говорять по телеку), задрочена санкціями, маленька Корея може в таких кількостях виробляти зброю?
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14.09.2024 23:38
+6
Найбільше проблем серед союзників РФ нам створює наша влада
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15.09.2024 00:04
+5
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15.09.2024 00:08
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І що, дипломатичні відносини до сих пір не розірвані? 🤔
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14.09.2024 23:34 Відповісти
Розірвані, ще з 22-го року.
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14.09.2024 23:41 Відповісти
"впливає на інтенсивність дійових дій..." - це або Буданга не закусує або редактор неуважно текст набирає
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14.09.2024 23:36 Відповісти
Капець. Якась нещасна, голодна, (як нам говорять по телеку), задрочена санкціями, маленька Корея може в таких кількостях виробляти зброю?
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14.09.2024 23:38 Відповісти
Может. Еще, между прочим, имеет вторую по численности армию на планете. Чучхеянцы, шо с них взять...
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14.09.2024 23:45 Відповісти
Саме так - вони тому й нещасні й голодні. що все на виробництво зброї кидають.
І виробництво одного снаряду 152 у них коштує раз у 20 дешевше, ніж виробництво 155 снаряду у Європі чи США, бо робоча сила бескоштовна.
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15.09.2024 02:00 Відповісти
КНДР - это прокси для Китая.
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15.09.2024 08:14 Відповісти
Найбільше проблем серед союзників РФ нам створює наша влада
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15.09.2024 00:04 Відповісти
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15.09.2024 00:08 Відповісти
А чому не знищують москалі наші залізниці? Ми також чуть не до передка поставляємо техніку коліями. Відповідь дуже проста: це не можливо... Шалено дорого і легко відновлюється. От жд мости - так, їх цікавіше знищити, але знову ж таки, відновлення це дуже швидко.
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15.09.2024 09:29 Відповісти
Тому що, тупий ти баран, іі легко відновлювати. Ти ще "Дороги" і "тропки" зруйнуй
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15.09.2024 13:00 Відповісти
Буданга наче вдаренний об шось...північна корея це китай ...поки не навчитися , не боятися казати ,так як є ...на політичній арені, вас дятлів зеленських , сприймати не будуть ні де!
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15.09.2024 00:13 Відповісти
Найбільшу проблему створили зечухчзе, надивившись голобородька і обравши собі потужного кім чен зеленіра
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15.09.2024 00:18 Відповісти
Козир -це проблема!!!
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15.09.2024 03:52 Відповісти
"Так, постачання ракет - неприємно для нас, але таке постачання *********** - з цим не можемо нічого зробити", -

Пан жартує?
Бо як минулого року в одному тунелі на далекому-далекому сході раптово сталося "вазгараніє сухой трави", описані процеси зішли на нівець.
Доставка йде залізницею. Транссіб має довжину в 10,000 км, трави багато, є й суха. То може хай собі горить?
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15.09.2024 05:45 Відповісти
То, мабуть, занадто складна задача. От кава в Ялті - зовсім інша річ!
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15.09.2024 12:52 Відповісти
На цього хервала бракує мого прапора Бичко п/п 7080
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15.09.2024 06:36 Відповісти
Украине больше всего проблем среди союзников России создает КНДР, - Буданов Источник:
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Висади десант, постав прапор України десь у центрі Пхеньяну. Без тебе усі знають що робить КНДР.
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15.09.2024 08:31 Відповісти
Там навіть підноси свого часу відсмоктали
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15.09.2024 10:03 Відповісти
Как в Зажопінскє пагодка, ваня? Ти ухі-та єщо нє атмарозіл?
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15.09.2024 12:50 Відповісти
Якби не Китай, то цапорилі свині були б без електроніки.
А це дрони, ракети, керовані бомби, літаки, рлс, реб, радіостанції…
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15.09.2024 09:14 Відповісти
А ти чому їм не створюєш проблем? Де твої знамениті підводні диверсанти? Чи в тебе на часі не диверсії проти Кіма,а підготовка до 6-го пиття кави на набережній Ялти?
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15.09.2024 09:50 Відповісти
Треба тісніше контактувати з нашими друзями з Південної Кореї.
Купити ділянку землі і запускати звідти наші улюблені дрони.
Для початку.
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15.09.2024 10:41 Відповісти
То в чому складність, пане ґенерале? Все, що треба для вирішення цієї проблеми, - згадати обіцянку Боневтіка Сонцесяйного: мибудємвсєхбамбіть!
...От тільки трохи доведеться повозитися, виколупуючи оте всєхбамбіть з-під асфальту. Ніт?
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15.09.2024 12:47 Відповісти
 
 