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Буданов (433) КНДР (1098) оружие (10028) россия (93011)

Украине больше всего проблем среди союзников России создает КНДР, - Буданов

Буданов розповів, що КНДР найбільше постачає боєприпасів до РФ

Северная Корея с большим отрывом лидирует в перечне поставщиков вооружения России. Объемы поставок оружия и боеприпасов из КНДР напрямую влияют на интенсивность боевых действий.

Об этом заявил глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов во время встречи "Ялтинская европейская стратегия" (YES), пишет LB, сообщает Цензор.НЕТ.

"Те объемы процессов, которые они(КНДР, - ред.) поставляют, они напрямую влияют на интенсивность действий", - сказал глава разведки.

По словам Буданова, Северная Корея - на первом месте среди стран, оказывающих наибольшую военную поддержку России, поскольку объемы поставок - несопоставимы.

Руководитель ГУР отметил, что разведка видит весь маршрут поставок: приход корабля в порт, разгрузку, передвижение по железной дороге и тому подобное. С момента прибытия корабля из Северной Кореи проходит восемь-девять дней, пока боеприпасы достигнут фронта. Затем, по словам Буданова, в течение двух недель россияне это интенсивно используют.

"Да, поставки ракет - неприятно для нас, но такие поставки боеприпасов - с этим мы не можем ничего сделать", - заявил Буданов.

Также читайте: КНДР продолжает передавать России баллистические ракеты, - NYT
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Топ комментарии
+7
Капець. Якась нещасна, голодна, (як нам говорять по телеку), задрочена санкціями, маленька Корея може в таких кількостях виробляти зброю?
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14.09.2024 23:38
+6
Найбільше проблем серед союзників РФ нам створює наша влада
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15.09.2024 00:04
+5
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15.09.2024 00:08
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І що, дипломатичні відносини до сих пір не розірвані? 🤔
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14.09.2024 23:34 Ответить
Розірвані, ще з 22-го року.
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14.09.2024 23:41 Ответить
"впливає на інтенсивність дійових дій..." - це або Буданга не закусує або редактор неуважно текст набирає
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14.09.2024 23:36 Ответить
Капець. Якась нещасна, голодна, (як нам говорять по телеку), задрочена санкціями, маленька Корея може в таких кількостях виробляти зброю?
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14.09.2024 23:38 Ответить
Может. Еще, между прочим, имеет вторую по численности армию на планете. Чучхеянцы, шо с них взять...
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14.09.2024 23:45 Ответить
Саме так - вони тому й нещасні й голодні. що все на виробництво зброї кидають.
І виробництво одного снаряду 152 у них коштує раз у 20 дешевше, ніж виробництво 155 снаряду у Європі чи США, бо робоча сила бескоштовна.
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15.09.2024 02:00 Ответить
КНДР - это прокси для Китая.
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15.09.2024 08:14 Ответить
Найбільше проблем серед союзників РФ нам створює наша влада
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15.09.2024 00:04 Ответить
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15.09.2024 00:08 Ответить
А чому не знищують москалі наші залізниці? Ми також чуть не до передка поставляємо техніку коліями. Відповідь дуже проста: це не можливо... Шалено дорого і легко відновлюється. От жд мости - так, їх цікавіше знищити, але знову ж таки, відновлення це дуже швидко.
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15.09.2024 09:29 Ответить
Тому що, тупий ти баран, іі легко відновлювати. Ти ще "Дороги" і "тропки" зруйнуй
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15.09.2024 13:00 Ответить
Буданга наче вдаренний об шось...північна корея це китай ...поки не навчитися , не боятися казати ,так як є ...на політичній арені, вас дятлів зеленських , сприймати не будуть ні де!
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15.09.2024 00:13 Ответить
Найбільшу проблему створили зечухчзе, надивившись голобородька і обравши собі потужного кім чен зеленіра
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15.09.2024 00:18 Ответить
Козир -це проблема!!!
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15.09.2024 03:52 Ответить
"Так, постачання ракет - неприємно для нас, але таке постачання *********** - з цим не можемо нічого зробити", -

Пан жартує?
Бо як минулого року в одному тунелі на далекому-далекому сході раптово сталося "вазгараніє сухой трави", описані процеси зішли на нівець.
Доставка йде залізницею. Транссіб має довжину в 10,000 км, трави багато, є й суха. То може хай собі горить?
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15.09.2024 05:45 Ответить
То, мабуть, занадто складна задача. От кава в Ялті - зовсім інша річ!
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15.09.2024 12:52 Ответить
На цього хервала бракує мого прапора Бичко п/п 7080
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15.09.2024 06:36 Ответить
Украине больше всего проблем среди союзников России создает КНДР, - Буданов Источник:
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Висади десант, постав прапор України десь у центрі Пхеньяну. Без тебе усі знають що робить КНДР.
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15.09.2024 08:31 Ответить
Там навіть підноси свого часу відсмоктали
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15.09.2024 10:03 Ответить
Как в Зажопінскє пагодка, ваня? Ти ухі-та єщо нє атмарозіл?
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15.09.2024 12:50 Ответить
Якби не Китай, то цапорилі свині були б без електроніки.
А це дрони, ракети, керовані бомби, літаки, рлс, реб, радіостанції…
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15.09.2024 09:14 Ответить
А ти чому їм не створюєш проблем? Де твої знамениті підводні диверсанти? Чи в тебе на часі не диверсії проти Кіма,а підготовка до 6-го пиття кави на набережній Ялти?
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15.09.2024 09:50 Ответить
Треба тісніше контактувати з нашими друзями з Південної Кореї.
Купити ділянку землі і запускати звідти наші улюблені дрони.
Для початку.
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15.09.2024 10:41 Ответить
То в чому складність, пане ґенерале? Все, що треба для вирішення цієї проблеми, - згадати обіцянку Боневтіка Сонцесяйного: мибудємвсєхбамбіть!
...От тільки трохи доведеться повозитися, виколупуючи оте всєхбамбіть з-під асфальту. Ніт?
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15.09.2024 12:47 Ответить
 
 