РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6785 посетителей онлайн
Новости
3 345 15

КНДР продолжает передавать России баллистические ракеты, - NYT

КНДР продовжує передавати Росії балістичні ракети

КНДР продолжает предоставлять России баллистические ракеты малой дальности вопреки санкциям.

Об этом пишет The New York Times, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что специалисты из независимой группы Conflict Armament Research, которая базируется в Британии и занимается идентификацией и отслеживанием оружия и боеприпасов во всем мире, исследовали остатки четырех ракет Hwasong-11. Обломки, которые исследовали специалисты, обнаружили в Киеве после обстрела столицы 18 августа.

Маркировка ракеты Hwasong-11 указывала на то, что она изготовлена в этом году. На внутренних элементах трех других ракет, которые были использованы во время атак в июле и августе, не было такой маркировки, поэтому установить дату производства невозможно.

уламок ракет Північної Кореї

NYT со ссылкой на отчет армии США, пишет, что ракета Hwasong-11 имеет дальность около 700 км и может быть оснащена ядерными или обычными боеголовками. Внешне снаряд похож на российские баллистическую ракету 9М723 оперативно-тактического комплекса "Искандер-М".

Исследователи отметили очень малый интервал между изготовлением таких ракет и поставкой их в РФ и использованием против Украины.

"Я думаю, что это очень важно, поскольку мы говорим о Северной Корее, стране, которая находится под санкциями уже почти два десятилетия... Это также свидетельствует, поскольку это по меньшей мере вторая поставка, о продолжении нарушения санкций, потому что они продолжают производить эти ракеты, передавать их, а затем эти ракеты используются против Украины", - сказал руководитель Conflict Armament Research Демьен Сплитерс, который возглавляет исследование в Украине.

Ранее сообщалось, что Россия уже получила от Северной Кореи более 5 миллионов артиллерийских боеприпасов и десятки баллистических ракет малой дальности для применения в войне против Украины.

Также читайте: Наступление Украины на Курскую область РФ является актом террора, поддержанным Вашингтоном и Западом, - МИД КНДР

КНДР (1193) россия (95515) баллистические ракеты (378)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+12
Когда в Белом доме сидит дряхлая деменция, а на Банковой - зелёное существо, которое без бумажки не может связать двух слов, последствия очевидны
показать весь комментарий
11.09.2024 21:40
+7
блд. демократія сильно відстає від диктатур.
показать весь комментарий
11.09.2024 21:29
+6
А нам стурбованності та червоні лінії-бо ескалація. І це все взамін за третій ядерний потенціал!
показать весь комментарий
11.09.2024 21:54
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
блд. демократія сильно відстає від диктатур.
показать весь комментарий
11.09.2024 21:29 Ответить
Передає - в неі непогании сюзерен - Китаи
показать весь комментарий
11.09.2024 21:35 Ответить
А дерьмократы - толерасты .
показать весь комментарий
11.09.2024 21:37 Ответить
Когда в Белом доме сидит дряхлая деменция, а на Банковой - зелёное существо, которое без бумажки не может связать двух слов, последствия очевидны
показать весь комментарий
11.09.2024 21:40 Ответить
А нам стурбованності та червоні лінії-бо ескалація. І це все взамін за третій ядерний потенціал!
показать весь комментарий
11.09.2024 21:54 Ответить
Бо лохи. Віддавати ЯЗ можна було тільки під негайний вступ в НАТО, а не меморандуми, якими тепер усі "гаранти" підтерлися, а один взагалі - напав.
показать весь комментарий
11.09.2024 22:34 Ответить
Так и есть, но если сейчас Украина возобновит ядерную программу, никто и не пикнет, а в ЕС и НАТО примут без всяких условий. Сразу самолеты дадут и Томагавки. ЯО для Запада это главная карта и Украина обязана её использовать.
показать весь комментарий
12.09.2024 00:25 Ответить
І це є драматичною ескалацією...
показать весь комментарий
11.09.2024 22:12 Ответить
И чего наши не могут ето говно скопировать и запустить по моцкве?
показать весь комментарий
11.09.2024 22:16 Ответить
Можуть, але в ОПі сидить д'єрмак.
показать весь комментарий
12.09.2024 09:53 Ответить
Ви уявляїте як пре китай у світі ? Яку має силу ,шо руками московії та ірану з північною кореєю , змусили перелякатися і ЄС зі США разом ? Або ми шось недобіраємо ...або світ проходе геополітичний розділ ...а шоб люди не розуміли нічого ...політики грають у війну!
показать весь комментарий
11.09.2024 23:09 Ответить
Ын - шавка товарища председателя. Он и не чихнет без его разрешения. Как только у Си трения, Ын ракеты запускает. Читал, там китайские компоненты и эти ракеты свежеизготовленные. На Искандеры похожи. Понятно откуда ноги растут. Этому комунячьему людоеду терять нечего.
показать весь комментарий
12.09.2024 00:18 Ответить
Азиаты очень трудолюбивы, понты им не свойственны, скромные в одежде и еде. Дети послушные там, рано начинают помогать. Жилье скромное, переспать только. Спиртное не в почёте. Выполнять приказы любят все, идеальные солдаты. В принципе это муравейник. Идеальное распределение обязанностей. Отсюда и быстрый прогресс. Похоже жёлтая раса будет лидером цивилизации скоро. Громадное бабло и излишняя свобода во всем белых людей губит.
показать весь комментарий
12.09.2024 07:12 Ответить
Це говоре, що в кацапів не вистачає людей для виробництва своїх ракет, або не вистачає потужностей, мобілізація іде постійно
показать весь комментарий
12.09.2024 08:36 Ответить
Я думаю що Китай вже давно через КНДР передає свої ракети і другу зброю, тільки без маркування.
показать весь комментарий
12.09.2024 09:41 Ответить
 
 