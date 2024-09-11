КНДР продолжает передавать России баллистические ракеты, - NYT
КНДР продолжает предоставлять России баллистические ракеты малой дальности вопреки санкциям.
Об этом пишет The New York Times, сообщает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что специалисты из независимой группы Conflict Armament Research, которая базируется в Британии и занимается идентификацией и отслеживанием оружия и боеприпасов во всем мире, исследовали остатки четырех ракет Hwasong-11. Обломки, которые исследовали специалисты, обнаружили в Киеве после обстрела столицы 18 августа.
Маркировка ракеты Hwasong-11 указывала на то, что она изготовлена в этом году. На внутренних элементах трех других ракет, которые были использованы во время атак в июле и августе, не было такой маркировки, поэтому установить дату производства невозможно.
NYT со ссылкой на отчет армии США, пишет, что ракета Hwasong-11 имеет дальность около 700 км и может быть оснащена ядерными или обычными боеголовками. Внешне снаряд похож на российские баллистическую ракету 9М723 оперативно-тактического комплекса "Искандер-М".
Исследователи отметили очень малый интервал между изготовлением таких ракет и поставкой их в РФ и использованием против Украины.
"Я думаю, что это очень важно, поскольку мы говорим о Северной Корее, стране, которая находится под санкциями уже почти два десятилетия... Это также свидетельствует, поскольку это по меньшей мере вторая поставка, о продолжении нарушения санкций, потому что они продолжают производить эти ракеты, передавать их, а затем эти ракеты используются против Украины", - сказал руководитель Conflict Armament Research Демьен Сплитерс, который возглавляет исследование в Украине.
Ранее сообщалось, что Россия уже получила от Северной Кореи более 5 миллионов артиллерийских боеприпасов и десятки баллистических ракет малой дальности для применения в войне против Украины.
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