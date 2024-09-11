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КНДР продовжує передавати Росії балістичні ракети , - NYT

КНДР продовжує передавати Росії балістичні ракети

КНДР продовжуває надавати Росії балістичні ракети малої дальності всупереч санкціям.

Про це пише The New York Times, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що фахівці з незалежної групи Conflict Armament Research, яка базується в Британії та займається ідентифікацією та відстеженням зброї і боєприпасів у всьому світі, дослідили залишки чотирьох ракет Hwasong-11. Уламки, які досліджували спеціалісти, виявили у Києві після обстрілу столиці 18 серпня.

Маркування ракети Hwasong-11 вказувало на те, що вона виготовлена цього року. На внутрішніх елементах трьох інших ракет, які були використані під час атак у липні та серпні, не було такого маркування, тому  встановити дату виробництва неможливо.

уламок ракет Північної Кореї

NYT з посиланням на звіт армії США, пише, що ракета Hwasong-11 має дальність близько 700 км та може бути оснащена ядерними або звичайними боєголовками. Ззовні снаряд схожий на російські балістичну ракету 9М723 оперативно-тактичного комплексу "Іскандер-М".

Дослідники відзначили дуже малий інтервал між виготовленням таких ракет та постачанням їх до РФ і використанням проти України.

"Я думаю, що це дуже важливо, оскільки ми говоримо про Північну Корею, країну, яка перебуває під санкціями вже майже два десятиліття… Це також свідчить, оскільки це щонайменше друге постачання, про продовження порушення санкцій, тому що вони продовжують виробляти ці ракети, передавати їх, а потім ці ракети використовуються проти України", - сказав керівник Conflict Armament Research Дем'єн Сплітерс, який очолює дослідження в Україні. 

Раніше повідомлялось, що Росія вже отримала від Північної Кореї більш ніж 5 мільйонів артилерійських боєприпасів і десятки балістичних ракет малої дальності для застосування у війні проти України.

Читайте також: США працюють над притягненням КНДР до відповідальності за допомогу РФ, - Держдеп

Автор: 

КНДР (1215) росія (65129) балістичні ракети (409)


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Топ коментарі
+12
Когда в Белом доме сидит дряхлая деменция, а на Банковой - зелёное существо, которое без бумажки не может связать двух слов, последствия очевидны
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11.09.2024 21:40
+7
блд. демократія сильно відстає від диктатур.
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11.09.2024 21:29
+6
А нам стурбованності та червоні лінії-бо ескалація. І це все взамін за третій ядерний потенціал!
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11.09.2024 21:54
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блд. демократія сильно відстає від диктатур.
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11.09.2024 21:29 Відповісти
Передає - в неі непогании сюзерен - Китаи
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11.09.2024 21:35 Відповісти
А дерьмократы - толерасты .
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11.09.2024 21:37 Відповісти
Когда в Белом доме сидит дряхлая деменция, а на Банковой - зелёное существо, которое без бумажки не может связать двух слов, последствия очевидны
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11.09.2024 21:40 Відповісти
А нам стурбованності та червоні лінії-бо ескалація. І це все взамін за третій ядерний потенціал!
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11.09.2024 21:54 Відповісти
Бо лохи. Віддавати ЯЗ можна було тільки під негайний вступ в НАТО, а не меморандуми, якими тепер усі "гаранти" підтерлися, а один взагалі - напав.
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11.09.2024 22:34 Відповісти
Так и есть, но если сейчас Украина возобновит ядерную программу, никто и не пикнет, а в ЕС и НАТО примут без всяких условий. Сразу самолеты дадут и Томагавки. ЯО для Запада это главная карта и Украина обязана её использовать.
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12.09.2024 00:25 Відповісти
І це є драматичною ескалацією...
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11.09.2024 22:12 Відповісти
И чего наши не могут ето говно скопировать и запустить по моцкве?
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11.09.2024 22:16 Відповісти
Можуть, але в ОПі сидить д'єрмак.
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12.09.2024 09:53 Відповісти
Ви уявляїте як пре китай у світі ? Яку має силу ,шо руками московії та ірану з північною кореєю , змусили перелякатися і ЄС зі США разом ? Або ми шось недобіраємо ...або світ проходе геополітичний розділ ...а шоб люди не розуміли нічого ...політики грають у війну!
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11.09.2024 23:09 Відповісти
Ын - шавка товарища председателя. Он и не чихнет без его разрешения. Как только у Си трения, Ын ракеты запускает. Читал, там китайские компоненты и эти ракеты свежеизготовленные. На Искандеры похожи. Понятно откуда ноги растут. Этому комунячьему людоеду терять нечего.
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12.09.2024 00:18 Відповісти
Азиаты очень трудолюбивы, понты им не свойственны, скромные в одежде и еде. Дети послушные там, рано начинают помогать. Жилье скромное, переспать только. Спиртное не в почёте. Выполнять приказы любят все, идеальные солдаты. В принципе это муравейник. Идеальное распределение обязанностей. Отсюда и быстрый прогресс. Похоже жёлтая раса будет лидером цивилизации скоро. Громадное бабло и излишняя свобода во всем белых людей губит.
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12.09.2024 07:12 Відповісти
Це говоре, що в кацапів не вистачає людей для виробництва своїх ракет, або не вистачає потужностей, мобілізація іде постійно
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12.09.2024 08:36 Відповісти
Я думаю що Китай вже давно через КНДР передає свої ракети і другу зброю, тільки без маркування.
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12.09.2024 09:41 Відповісти
 
 