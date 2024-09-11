КНДР продовжує передавати Росії балістичні ракети , - NYT

КНДР продовжуває надавати Росії балістичні ракети малої дальності всупереч санкціям.

Про це пише The New York Times, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що фахівці з незалежної групи Conflict Armament Research, яка базується в Британії та займається ідентифікацією та відстеженням зброї і боєприпасів у всьому світі, дослідили залишки чотирьох ракет Hwasong-11. Уламки, які досліджували спеціалісти, виявили у Києві після обстрілу столиці 18 серпня.

Маркування ракети Hwasong-11 вказувало на те, що вона виготовлена цього року. На внутрішніх елементах трьох інших ракет, які були використані під час атак у липні та серпні, не було такого маркування, тому встановити дату виробництва неможливо.

NYT з посиланням на звіт армії США, пише, що ракета Hwasong-11 має дальність близько 700 км та може бути оснащена ядерними або звичайними боєголовками. Ззовні снаряд схожий на російські балістичну ракету 9М723 оперативно-тактичного комплексу "Іскандер-М".

Дослідники відзначили дуже малий інтервал між виготовленням таких ракет та постачанням їх до РФ і використанням проти України.

"Я думаю, що це дуже важливо, оскільки ми говоримо про Північну Корею, країну, яка перебуває під санкціями вже майже два десятиліття… Це також свідчить, оскільки це щонайменше друге постачання, про продовження порушення санкцій, тому що вони продовжують виробляти ці ракети, передавати їх, а потім ці ракети використовуються проти України", - сказав керівник Conflict Armament Research Дем'єн Сплітерс, який очолює дослідження в Україні.

Раніше повідомлялось, що Росія вже отримала від Північної Кореї більш ніж 5 мільйонів артилерійських боєприпасів і десятки балістичних ракет малої дальності для застосування у війні проти України.

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