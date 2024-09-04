США працюють над притягненням КНДР до відповідальності за допомогу РФ, - Держдеп

Сполучені Штати працюватимуть над притягненням КНДР до відповідальності за підтримку РФ у війні проти України.

Про це заявив речник Держдепу США Меттью Міллер, передає Цензор.НЕТ.

"Ми вже бачили вплив підтримки Північної Кореї у цій війні на ситуацію в Україні, коли справа доходить до передачі зброї, яка опиняється на полі бою. Ми продовжуватимемо вживати заходів, щоб притягнути Росію до відповідальності за її дії в Україні, а також притягнути Північну Корею до відповідальності за підтримку цієї війни", - наголосив він.

Раніше повідомлялось, що Росія вже отримала від Північної Кореї більш ніж 5 мільйонів артилерійських боєприпасів і десятки балістичних ракет малої дальності для застосування у війні проти України.

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