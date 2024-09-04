США працюють над притягненням КНДР до відповідальності за допомогу РФ, - Держдеп
Сполучені Штати працюватимуть над притягненням КНДР до відповідальності за підтримку РФ у війні проти України.
Про це заявив речник Держдепу США Меттью Міллер, передає Цензор.НЕТ.
"Ми вже бачили вплив підтримки Північної Кореї у цій війні на ситуацію в Україні, коли справа доходить до передачі зброї, яка опиняється на полі бою. Ми продовжуватимемо вживати заходів, щоб притягнути Росію до відповідальності за її дії в Україні, а також притягнути Північну Корею до відповідальності за підтримку цієї війни", - наголосив він.
Раніше повідомлялось, що Росія вже отримала від Північної Кореї більш ніж 5 мільйонів артилерійських боєприпасів і десятки балістичних ракет малої дальності для застосування у війні проти України.
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https://www.youtube.com/watch?v=iyR388i0654
Шизофрения - серьезное психическое заболевание, которое влияет на то, как человек думает, чувствует и ведет себя. Людям с шизофренией может казаться, что они потеряли связь с реальностью, что может причинять беспокойство им самим, их семье и друзьям. Симптомы шизофрении могут мешать участию в обычной, повседневной деятельности, но эффективные методы лечения доступны
(Американский национальный институт психического здоровья).
В очень насыщенной историческими ссылками и эмоциональной беседе Виталия Портникова с Юрием Рашкиным, которую последний озаглавил "«Красные линии» Зеленского и Байдена", Виталий в который раз озвучил свою позицию в отношении не-разрешения Америки использовать ее оружие на территории РФ:
Это - шизофрения.
Шизофрения Запада, по мнению Портникова, многоэтапная.
1-й этап шизофрении - Запад разрешал бить своим оружием по оккупированной территории Украины, но не позволял это делать по суверенной территории России, утверждая, что это приведет к эскалации и к ядерной войне. Несмотря на то, что Портников напоминал Западу, что согласно российской конституции Крым, Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области - это неотьемлемые части РФ, западные страны упорно придерживались своей позиции, что это оккупированные территории и по ним можно бить.
2-й этап шизофрении (согласно инвентаризации Портникова) - можно действовать в рамках той территории, которая используется Россией для нападения на Украину, потому что они находятся вблизи украинских границ, и именно с этих территорий Россия готовится к ударам по Украине. Почему это является шизофренией? Потому что точно также для удара по территории Украины используются военные обьекты от Курской области до Приморского края. Там военные заводы производят оружие, которым потом бьют по Украине. Поэтому если мы можем использовать это оружие в Курской, Белгородской или Брянской области, то непонятно почему это же оружие нельзя использовать, чтобы уничтожать российские обьекты в Московской, Тульской областях или Хабаровском и Приморском крае.
По мнению Портникова, это очень важный вопрос, потому что Россия всегда может обновить свой потенциал, какие бы удары по ней ни наносились на оккупированных и приграничных с Украиной территориям.
Это шизофрения, подчеркивает Виталий Портников, потому что с территории России прилетают военные обьекты, а по территории России бить нельзя. Эту территорию трогать нельзя. И это развязывает агрессору руки.
Почему мне не нравится ни диагноз, поставленный Портниковым Западу, ни его категоричность?
Прежде всего потому, что это произносится самым талантливым, образованным и популярным украинским журналистом, который, без преувеличения, является лидером общественного мнения в Украине.
Во-вторых, потому, что его вывод о шизофрении Запада делается без единой ссылки на американские брифинги, а только на основании остающихся без ответа практически ежедневных обращений президента Зеленского к западным лидерам с требованиями немедленно передать имеющиеся средства ПВО для защиты украинских городов.
В-третьих, потому что Виталий, склонный к критическому мышлению, даже не делает попыток проанализировать почему Запад запрещает бить своим оружием по территории РФ? При этом почему-то Виталий все время исключает из своего утверждения притяжательное местоимение "своим", повторяя рефреном, что Запад запрещает бить по территории России. Это неправда, или манипуляция, поскольку если Украина бьет своими дронами по нефтеперерабатывающим заводам и другим промышленным обьектам на территории РФ, значит Запад не запрещал и не запрещает этого делать. Запад, по каким-то до конца неизвестным причинам, не дает согласия Украине бить по территории России именно своим вооружением. Небольшой свет проливает на эту перепалку Зеленского с Западом последний визит Андрея Ермака и Рустемa Умерова в Вашингтон, во время которого Умеров передал Ллойду Остину список российских обьектов, по которым Украина хотела бы получить согласие Белого дома на нанесение ракетных ударов. Одной трусостью Запада это трудно обьяснить.
2-го сентября в передаче "Понедельник с Орловской" Юрий Луценко, сказав, что американская администрация боится любой эскалации со страной, владеющей ядерным оружием, и какие бы мы не приводили примеры, что можно вторгаться в Россию, и можно побеждать эту страну, к сожалению, отработанная со времени войны в Афганистане линия на медленное уничтожение потенциала противника продолжится. "Это с одной стороны. А с другой стороны, говорит Луценко, поставьте себя на место тех же американцев и ответьте: Почему Украина атакует беспилотниками аж до Сибири, за 2000 км, а у нее под носом от Мариуполя до Крыма построена новая железная дорога? По которой перебрасываются войска. Если у вас есть такие беспилотники, которые уничтожают обьекты на территории РФ, то почему вы не уничтожите эту дорогу? Почему вы летаете за 2000 км в Сибирь, но просите ракеты, чтобы ударить за 200 км? Почему у вас есть ракета "Нептун", которая бьет на 300 км, а вы не бьете ею? Почему вы разработали новую ракету, о которой президент с гордостью говорил, которая летает на 500 км, но сегодня в Раду внесен законопроект, который забирает у министерства стратегической промышленности, которое отвечает за ракету "Поляныця", 8 млрд. гривен из 8? Послушайте, союзники тоже имеют право спросить "А почему так происходит?" Говорить, что только потому, что Америка не дает нам ракеты, мы не можем поразить аэропорт где-то под Тулою или Москвой, но наши же туда летают и поражают их нефтеперерабатывающие заводы, то почему они не поражают их аэропорты? Да, ракеты лучше, чем беспилотники, но они у вас есть. Почему вы на весь мир кричите, что во всем виноваты исключительно ваши союзники? Они такие какие есть. Если хочешь сделать хорошо, сделай сам. Если хочешь быть независимым ни от кого, имея ракетные программы, не замораживай их в 2019-м году. Не вкладывай 20 миллиардов в асфальт. Но если ты уже это сделал, то сейчас развивай. У тебя 2 с половиной года войны, но заводы эти целы, слава Б-гу, и они могут выпускать ракеты, и наши "Нептуны" били и бьют. Так сделай так, чтобы американцы помогли с оборудованием, с масштабированием нашего производства. И не проси у американцев их ракеты. Потому что в принципе АТАКМС и Нептун в принципе ракеты одного класса (с).
https://www.youtube.com/watch?v=2quW4B1b8Rc
Я все время думаю над тем, почему к Финляндии, которая в прошлом году стала членом НАТО практически в течение суток, не было никаких вопросов, почему Запад не побоялся эскалации с РФ, почему не струсил и не отказал Финляндии в приеме в НАТО? Ответ, как мне кажется, лежит не только в плоскости сугубо военных терминов - совместимость вооружения, систем коммуникаций, воинских уставов, и т.п. Потому что есть доверие к руководству этой страны, какая бы политическая партия не стояла у власти, и к "взрослости" избирателей, и к взвешенности СМИ.
Такого доверия между Банковой и Белым домом нет. Отношения Зеленского и Байдена начались с грязной политической игры, осложнились публичным высмеиванием предупреждений Байдена о неминуемом нападении России на Украину, начали улучшаться в 2022-м году благодаря героическому сопротивлению украинского народа и удачного исполнения Зеленским своей роли президента, но снова стали ухудшаться после летнего наступления 2023-го года, провал которого Зеленский решил "повесить" на Байдена, продолжение которого привело к мясорубке Бахмута, который Зеленский приказал защищать вопреки советам большинства американских и украинских военных, которые не считали этот город стратегически важным, ради которого стоило положить элитные испытанные в боях украинских солдат и офицеров. Уровень доверия Байдена к Зеленскому и его 5-6 "менеджерам" упал и восстановлению уже не подлежит. Байден увидел и понял, что Зеленский играет в свою игру, но, как правильно говорят наблюдательные Портников и Луценко, "нельзя одновременно думать о том, чтобы выиграть следующие выборы и выиграть войну". Непрозрачные кадровые решения, которые принимает Зеленский, не помогают восстановить доверие между Офисом президента и Белым домом. Дело дошло уже до смешного: Зеленский через СМИ сообщает всему миру (Китай внимательно наблюдает за всем тем, что делает и говорит Зеленский, и Иран наблюдает, и Северная Корея наблюдает), что он передал Байдену список целей на территории РФ, по которым он хочет получить согласие Белого дома для нанесения ракетных ударов.
Я не знаю, какие договоренности есть у США и Китая в этой войне, которую Китай ведет с Америкой руками России. Я не знаю какие красные линии прочертили председатель Си и президент Байден. Но я могу представить сколько военных обьектов Америки размещены по всему миру от Тихого океана до Северного Ледовитого, которые американские вооруженные силы должны защищать. Морской департамент владеет или управляет почти 800 объектами, более 111 000 различных сооружений. ВВС владеет или управляет 1761 объектами, почти 98 000 зданий и сооружений. В целом Министерство обороны управляет глобальным портфелем недвижимости, состоящим из более чем 568 000 сооружений на почти 27 миллионах акров земли на более чем 4790 объектах по всему миру. Я помню, и Портников помнит, какой резонанс вызвала в октябре 1983-го года (президент Рейган) атака Хизболлы на американских солдат, размещенных в Ливане, в результате чего погибли 241 военных. 17 лет спустя в октябре 2000-го года (президент Клинтон, тот, который отдал приказ бомбить сербские военные обьекты) два террориста-смертника на небольшой лодке, начиненной взрывчаткой, протаранили корабль USS Cole - эсминца с управляемыми ракетами ВМС США - в гавани Адена, Йемен, во время обычной остановки для дозаправки. В результате взрыва погибли 17 моряк
Там стільки санкцій що нових уже нікуди ліпити.
Чи може заарештують його?
Свій п...дьож про якусь відповідальність засуньте собі в сраку.