США работают над привлечением КНДР к ответственности за помощь РФ, - Госдеп

Соединенные Штаты будут работать над привлечением КНДР к ответственности за поддержку РФ в войне против Украины.

Об этом заявил представитель Госдепа США Мэттью Миллер, передает Цензор.НЕТ.

"Мы уже видели влияние поддержки Северной Кореи в этой войне на ситуацию в Украине, когда дело доходит до передачи оружия, которое оказывается на поле боя. Мы будем продолжать принимать меры, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее действия в Украине, а также привлечь Северную Корею к ответственности за поддержку этой войны", - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Россия уже получила от Северной Кореи более 5 миллионов артиллерийских боеприпасов и десятки баллистических ракет малой дальности для применения в войне против Украины.

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